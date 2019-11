Roménia propõe Muresan para comissário europeu

O presidente romeno vai propor o eurodeputado Siegfried Muresan para o cargo de comissário europeu.

A Roménia é o último estado-membro a avançar com um nome para a nova comissão europeia.

Após semanas de impasse devido a uma crise política interna, o novo governo do partido Nacional Liberal assumiu funções na segunda-feira e avançou com o nome de Muresan que é também vice-presidente do grupo do PPE.

Caso seja aceite pelo parlamento europeu, a nova presidente da comissão Ursula von der Leyen não irá cumprir a promessa de paridade de género no novo executivo europeu.