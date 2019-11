Morreu José Mário Branco

Tamanho do texto

O cantor, músico, compositor e poeta português José Mário Branco morreu aos 77 anos, segundo uma informação dada pelo agente do artista à agência LUSA.

Nascido no Porto, em maio de 1942, José Mário Branco é considerado um dos mais importantes autores e renovadores da música portuguesa, em particular no período da Revolução de abril de 1974, cujo trabalho se estende também ao cinema, ao teatro e à ação cultural.

Foi fundador do Grupo de Ação Cultural (GAC), fez parte da companhia de teatro A Comuna, fundou o Teatro do Mundo, a União Portuguesa de Artistas e Variedades e colaborou na produção musical para outros artistas, nomeadamente Camané, Amélia Muge, Samuel e Nathalie.

Em 2018, José Mário Branco cumpriu meio século de carreira, tendo editado um duplo álbum com inéditos e raridades, gravados entre 1967 e 1999. A edição sucede à reedição, no ano anterior, de sete álbuns de originais e um ao vivo, de um período que vai de 1971 e 2004. Entre os trabalhos mais importantes de José Mário Branco, contam-se "Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades". "Margem de certa maneira" ou "Ser solidário".