Índice de Desempenho das Alterações Climáticas na COP25

Os resultados do Índice de Desempenho das Alterações Climáticas foram apresentados na COP25, em Madrid - 31 dos 57 países responsáveis por 90% dos gases com efeitos de estufa no mundo assistiram a uma descida nas emissões.

Este índice compara o desempenho e pretende colocar pressão ou destacar os países com melhores práticas em relação ao clima. Portugal ficou classificado em 25º lugar.

O índice deste ano é liderado uma vez mais pela Suécia (4º), seguida pela Dinamarca (5º) e por Marrocos (6º). No fundo da tabela estão os Estados Unidos, Arábia Saudita e Taiwan.

Com ondas históricas de protestos ao longo do ano de 2019, os autores do relatório admitem que tem sido a geração mais jovem a liderado o caminho fazendo pressão a cada vez mais governos.

Num relatório separado, a Amnistia Internacional perguntou a jovens (entre os 18 e os 25 anos) quais são suas principais preocupações: 41% respondeu as alterações climáticas; 36% a poluição e 31% diz que a sua maior preocupação é o terrorism.

Os inquiridos acreditam também que a responsabilidade na proteção do meio ambiente cabe aos governos.