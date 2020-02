País de Gales e Norte de Inglaterra preparam-se para tempestade Jorge

Castigadas pelas inundações, as regiões do País de Gales e Norte de Inglaterra preparam-se para a chegada da tempestade Jorge, que deverá afetar os territórios durante o fim de semana.

A população das áreas já inundadas tem pela frente mais dias de instabilidade.

"O nível da água começou por subir nas traseiras do jardim e continuou assim ao longo do dia. Às 17h00 continuava a subir até ao portão das traseiras e às 05h00 já se encontrava no nível que vemos agora", explicou Michael Curtis, residente na área inundada de Snaith.

Com ventos a poderem superar os 100 km/h, os habitantes locais estão a preparar-se da melhor forma para enfrentar a tempestade.

"Temos muitos voluntários. Criou-se um espaço como refúgio para pessoas e também como um lugar para onde as pessoas possam fazer doações e obter conselhos. Temos muita comida. Também temos roupas para as pessoas que saíram das respetivas casas com o que tinham no corpo. Há ainda roupas de cama e tivemos muitas pessoas a dormir aqui na noite passada", acrescentou Dianne Ryan, da paróquia de Snaith.

Os residentes nas margens do rio Severn foram alertados para a possibilidade de terem mais de uma semana de ameaça por causa da água. Principalmente as cidades perto das barreiras contra as inundações como Ironbridge, no condado de Shropshire, que foram surpreendidas pela chuva na quarta-feira.