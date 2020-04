Covid-19: Espanha estabiliza apesar de subida no número de mortes

No dia em que o escritor Luís Sepúlveda não resistiu ao coronavírus, Espanha volta a ter uma ligeira subida no número de mortes por covid-19, em 24 horas. Esta quinta-feira, o país registou mais 551 óbitos.

De acordo com o Ministério da Saúde espanhol, o número de infetados está agora acima dos 182 mil, com o aparecimento de e 5183 novos casos. No entanto, as autoridades acreditam ter chegado a uma fase de estabilização do contágio.

Com uma das taxas de letalidade mais altas do mundo em mãos, o governo de Pedro Sánchez preprara-se para cirar medidas económicas com vista atenuar o impacto da pandemia.

No total, mais de 19 mil pessoas já morreram em Espanha, vítimas da covid-19, e quase 75mil ficaram curadas.