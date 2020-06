Sistema antigo de canais em Lassa está a ser renovado

Um sistema antigo de canais à volta do Palácio de Potala, em Lassa, no Tibete, está a ser renovado. O projeto arrancou há três anos e está a transformar a paisagem em torno do conjunto histórico, classificado como Património Mundial da Humanidade, em 1994.

As obras de renovação incluem a dragagem dos três principais canais da cidade e a construção de 16 pontes para peões e veículos.

"Tivemos em conta as chuvas intensas e concentradas no verão. Portanto, alguns canais foram projetados com a função de regular picos repentinos do volume de água. Existem mais de cinquenta comportas para esse fim", explica o vice-presidente da Câmara de Lassa.

O projeto de renovação dos canais conta com um investimento equivalente a 124 mil milhões de euros e vai dotar a cidade de Lassa de mais seis parques públicos. As obras devem estar concluídas no próximo ano.