Supercomputadores ajudam no combate à covid-19

Uma combinação de algoritmos, bioquímica e rastreio molecular está a permitir a cientistas europeus identificar novas moléculas que possam ser utilizadas em medicamentos contra o coronavírus.

A missão do projeto, denominado Exscalate4Cov, é possível graças ao uso de supercomputadores contra a pandemia, porque o inimigo a combater - dizem os investigadores - é diferente de qualquer outro.

"Em comparação a outros vírus com os quais temos trabalhado, por exemplo o vírus Zika, o coronavírus tem uma maior complexidade. É composto por muito mais proteínas, que têm papéis biológicos muito diferentes", explica o coordenador do projeto, Andrea Beccari.

Os cientistas querem identificar moléculas que podem bloquear a progressão do vírus no interior do corpo humano.

Com uma biblioteca de cerca de 500 mil milhões de moléculas para explorar, debatem-se com o desafio de identificar no menor espaço de tempo os candidatos mais promissores.

A solução passa pelo uso de supercomputadores capazes de processar até 3 milhões de moléculas por segundo.

"Os computadores são essenciais, porque podemos trabalhar ao mesmo tempo com todas as 25 proteínas do vírus que estão envolvidas nos vários mecanismos relacionados com a infeção, replicação e bloqueio do sistema imunitário humano; tudo de uma forma simétrica", revela o coordenador.

A busca de novas moléculas contra a covid-19 também requer supercomputadores para gerar e analisar modelos e estruturas experimentais 3D de proteínas de patógenos pandémicos.

De acordo com o químico computacional Carmine Talarico, é possível "identificar moléculas úteis no combate ao coronavírus, tanto entre moléculas já existentes - através do chamado processo de redirecionamento - como através da utilização de novas bibliotecas de moléculas, aplicando modelos que já foram otimizados".

Após serem identificadas, as moléculas promissoras são enviadas para a Bélgica. É lá que os investigadores infetam primeiro as células com o novo coronavírus e depois adicionam as moléculas candidatas e estudam a reação das células infetadas.

Esta investigação complexa é parcialmente realizada num espaço automatizado único que funciona sob baixa pressão, impedindo o material biológico de escapar. O potencial de uma determinada molécula pode ser avaliado em 48 horas.

Com esta investigação, os cientistas esperam contribuir para o desenvolvimento, a médio prazo, de novos fármacos eficientes no combate à covid-19.