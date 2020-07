Quarto dia de cimeira em Bruxelas sem acordo

Os líderes da UE estão no quarto dia de conversações sobre o controverso pacote de salvamento Covid-19.

Na sequência de relatos de discussões amargas na mesa do jantar de domingo, parece haver uma nova esperança de que um compromisso possa ser alcançado. Pelo menos, é essa a ideia transmitida pelo presidente francês, Emmanuel Macron: "Há um espírito de compromisso. Houve momentos muito tensos e haverá, sem dúvida, momentos muito difíceis, mas, sobre este assunto, as coisas avançam. Precisamos agora de entrar nos detalhes.

E o diabo está certamente nos detalhes. O fundo de recuperação de 750 mil milhões de euros está a provar ser o principal ponto de ancoragem. Os países frugais - Áustria, Dinamarca, Suécia e Países Baixos - querem limitar as despesas partilhadas como subsídios e impor reformas rigorosas aos países, em troca do dinheiro.

Apesar dos apelos à solidariedade, falando no final das conversações de domingo, o primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, deixou, uma vez mais, clara a sua posição firme: "Estamos a lutar por reformas claras, se necessário, em todos os estados membros. Estamos a lutar para limitar os custos. Estamos todos a negociar numa situação muito tensa para a Europa, e todos, a qualquer momento, podem ficar agitados".

Mesmo com algumas posições mais duras, a chanceler alemã, Angela Merkel, permanece cautelosamente otimista: "Era evidente que as negociações seriam incrivelmente difíceis, e continuarão hoje. Mas situações extraordinárias exigem esforços extraordinários. Até agora, temos conseguido estar à altura do desafio. E espero que sejamos capazes de concretizar o resto do caminho, que não será fácil", disse.

Para além dos corredores do Conselho, o Parlamento Europeu também quer fazer ouvir a sua voz. O Presidente, David Sassoli, lembrou aos líderes da UE que devem estar à altura das condições do Pacto Ecológico e da defesa do estado de direito. Sem isso, ameaçou, os deputados europeus não darão o seu consentimento ao acordo.

Com as infeções pelo coronavírus a aumentarem em algumas zonas da Europa e a recessão económica apenas no início, os líderes europeus têm um grande desafio nestas conversações.