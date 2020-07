Renováveis produziram 40% da eletricidade consumida na UE

Pela primeira vez, as energias renováveis tiveram um maior peso do que as fósseis na União Europeia. De acordo com um estudo do think-tank Ember, cerca de 40% da eletricidade consumida no primeiro semestre nos 27 teve origem em fontes renováveis. Os combustíveis fósseis representaram apenas 34%.

A energia com origem no carvão caiu 24% no ano passado na União Europeia. Já o uso de gás aumentou 12%, um grande contributo para a queda do carvão, que representa agora apenas 14% do mix de energia dos Estados-membros da União Europeia.

As emissões de dióxido de carbono desceram 23% entre janeiro e junho deste ano, quando muitos países estiveram a meio gás por causa da pandemia.

Em Portugal, o consumo de energia com origem no carvão caiu 95% no primeiro semestre de 2020.