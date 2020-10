Conheça os 11 elementos-chave da cozinha espanhola

Tamanho do texto

Espanha é um paraíso para os amantes de comida. Existem 11 ingredientes icónicos que encarnam a essência da gastronomia espanhola, produtos com um elevado nível de sabor, excelência e qualidade que apelam a todos os sentidos. São eles:

Queijo

Peixe

Fruta e legumes

Presunto

Carne

Azeite

Sal e especiarias

Doces

Azeitonas

Vinagre

Vinho

Neste episódio de Here We Grow, fazemos uma viagem para descobrir alguns destes tesouros da cozinha espanhola. Começamos no principal mercado de Valência, visitamos um produtor de azeite perto de Sevilha e uma loja gourmet em Madrid.

Especiarias

Estamos no famoso Mercado Central de Valência, um dos maiores mercados de produtos frescos da Europa. Este tesouro da arquitetura modernista vende produtos de toda esta região, mas vai muito para além disso. Aqui, podemos encontrar todos os sabores do Mediterrâneo.

Espanha produz muitas especiarias, mas nenhuma é mais icónica do que o açafrão. O país é o maior produtor mundial desta especiaria perfumada e colorida, usada em pratos como a paelha: "O açafrão espanhol é considerado o melhor do mundo e cultiva-se principalmente na zona de La Mancha. Não há prato espanhol que não o tenha", explica Domingo Rodríguez López, dono de uma banca de especiarias no mercado.

Os 11 elementos-chave da gastronomia espanhola Fonte: Foods & Wines from Spain

Carne

A carne fresca em Espanha beneficia de 16 Indicações Geográficas Protegidas. Explica Carlos Andreu Celda, talhante: "A carne que vendemos aqui é praticamente toda nacional, tratada à moda antiga e com muito cuidado. As raças são praticamente todas espanholas e, quando chega ao consumidor, percebe-se a qualidade.

Doces

Para a hora do doce, temos o torrão, herdado da cozinha árabe: "As duas variedades mais importantes de torrão com denominação de origem são o torrão macio, de Jijona e o torrão duro, de Alicante. A composição é sempre de amêndoa Marcona, mel, algum açúcar e clara de ovo. O importante é conter uma quantidade significativa de amêndoas da região, o que dá muito valor ao produto", explica Diego Molina, comerciante de doces.

Azeitonas

As azeitonas são também um ingrediente espanhol icónico e há aqui uma grande variedade. Luis Alabrau Ballester explica os vários tipos que tem à venda: "Estas são tipicamente valencianas. A azeitona vem de Córdova, mas é temperada cá, com temperos de cá. Esta vem de Morón de la Frontera, Sevilha; esta de Arahal, também de Sevilha e esta de Aljarafe, tipicamente sevilhana. Depois temos também picantes, como estas que vêm de El Arahal, em Granada. Em termos de azeitonas pretas temos de Alicante e Saragoça"

Azeite

Espanha é o maior produtor mundial de azeite. A maior parte vem da Andaluzia, por isso vamos a Sevilha para saber mais...

A família de Álvaro Guillén é proprietária da Hacienda Guzman há várias gerações, mas a história remonta a mais de cinco séculos. Hoje os 300 hectares de oliveiras produzem azeite biológico extra-virgem de alta qualidade.

As azeitonas são colhidas sem danificar o ramo - um processo que ainda hoje aqui feito à mão. É também utilizada tecnologia moderna para controlar a qualidade do azeite.

"Aqui na Andaluzia tornámo-nos especialistas na produção de azeite virgem extra. No que toca aos nossos produtos premium, pesquisámos muito sobre diferentes variedades para fazer azeites monovarietais, encontrar novos sabores e novas pistas para nos fazer apreciar o azeite como uma garrafa de vinho", conta Irene Trujillo, diretora comercial da Hacienda Guzman.

Presunto

Para a última etapa da nossa viagem, estamos em Madrid, numa loja gourmet - A Ultramarinos Octavio, onde o gerente, Álvaro Gómez, nos mostra algumas iguarias, em particular o presunto:

"Este presunto é especial, porque a partir do momento em que o porco nasce e nos dois primeiros anos de vida é cuidado ao máximo - a dieta é baseada em bolota - este período de alimentação ao ar livre dura de outubro a março. O porco exercita-se no campo e come bolota e cogumelos. É muito especial".