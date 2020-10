Não há limite de idade para participar no Erasmus para Empreendedores

Lançar uma empresa pode ser um grande desafio para quem não tem experiência na área dos negócios. Esta semana, em Business Planet, destacamos um programa de intercâmbio europeu que ajuda novos empreendedores a adquirir competências na área empresarial.

Depois de ter trabalhado com cavalos durante quinze anos, Susanna Cremaschi sentiu que era o momento de abrir a sua própria empresa. Mas, para isso, precisava de mais conhecimentos técnicos.

Graças ao programa Erasmus para jovens empreendedores, Susanna Cremaschi teve a oportunidade de trabalhar com um profissional muito experiente na Bélgica, um país líder na área da criação e treino de cavalos.

"Conheci melhor a criação e o treino de cavalos na Bélgica. É muito diferente em relação ao que se faz em Itália, e melhorei muito o meu inglês e o meu francês", contou a empresária italiana.

Susanna Cremaschi, empreendedora italiana euronews

Erasmus para empreendedores torna-se global

O programa dá a oportunidade a novos empreendedores de aprender com empresários experientes. O objetivo é prepará-los para gerir sozinhos um negócio na mesma área. O empresário anfitrião também pode tirar proveito da experiência.

"Há um potencial de abertura de novos mercados no exterior. A Susanna pode partilhar com os seus clientes tudo o que aprendeu aqui. Os seus futuros clientes e contactos em Itália poderão sentir-se mais à vontade para vir aqui experimentar cavalos, o que aumenta o potencial do meu negócio", explicou o empresário belga Frantz Ducci.

Não há limite de idade para participar no projeto

Os novos empreendedores podem passar seis meses com um Pequena e Média Empresa de outro país. Não há limite de idade para participar no projeto. Desde 2009, houve mais de nove mil parcerias comerciais. O próximo passo é tornar o programa global.

"Com base no sucesso do programa Erasmus para Jovens Empreendedores, os participantes podem agora viajar para Singapura, Israel e para os EUA para conhecer as culturas empresariais desses países", explicou Marco Iacuitto, diretor da Câmara de Comércio belgo-italiana.

Apesar da epidemia de Covid 19, o programa não foi interrompido. "O programa continua e estamos a apoiar novos empreendedores a estabelecer contactos à distância e a preparar melhor o intercâmbio. Os novos empreendedores podem viajar para outros países europeus, desde que respeitem as regras sanitárias em vigor nesses países", frisou Marco Iacuitto.

Susanna Cremaschi trabalha agora por conta própria e, este ano, já vendeu três cavalos. "Ter um bom plano de negócios" e uma "excelente capacidade de adaptação", são as qualidades mais importantes para lançar um negócio, considerou a empresária italiana.

Marco Iacuitto, diretor executivo da Câmara de Comércio Belgo-Italiana euronews

A euronews entrevistou Marco Iacuitto, diretor executivo da Câmara de Comércio Belgo-Italiana para conhecer melhor o programa Erasmus para Jovens Empreendedores.

euronews: "Qual é a particularidade do programa Erasmus para Jovens Empreendedores? Como é que o programa pode ajudar quem deseja lançar um negócio?"

Marco Iacuitto: "O Erasmus para jovens empreendedores é único porque, desde 2009, contribui para o desenvolvimento de uma cultura empresarial europeia. Qualquer aspirante a empreendedor pode iniciar uma colaboração de um a seis meses com empreendedores experientes num dos países europeus que participam no programa. Os participantes podem aprender a gerir uma empresa e perceber melhor o contexto de negócios do país. Eles podem receber informações do mentor que os ajudam a expandir a rede de clientes e podem ganhar um parceiro de negócios quando o intercâmbio termina. Além disso, recebem um apoio financeiro mensal de 500 a 1100 euros, dependendo do país e são apoiados pela organização intermediária, ou seja, pela organização que se ocupa do desenvolvimento do negócio".

euronews: Quais são os critérios para selecionar o participante e o empresário anfitrião?

Marco Iacuitto: "Ao nível dos novos empreendedores, é muito importante a qualidade do plano de negócios, a ideia de negócio ou do projeto. Mas, pessoalmente, penso que a motivação é um factor a ter em conta no momento da seleção dos participantes".

euronews: "Quem pode participar no programa?

Marco Iacuitto: "Por um lado, selecionamos os aspirantes a empreendedores, ou seja, os candidatos que querem mesmo abrir uma empresa ou que lançaram um negócio. Por outro lado, temos o empreendedor anfitrião, ou seja, proprietários ou gestores de pequenas ou médias empresas com mais de três anos de experiência na gestão de empresas, o que é muito importante para o programa. Não há limite de idade nem limites ao nível do setor de negócios.

euronews: Como posso obter mais informações para participar no programa?

Marco Iacuitto: "Basta consultar o site do programa Erasmus para Jovens Empreendedores onde encontra toda a informação útil sobre os critérios e as candidaturas. Se não encontrar todas as informações que procura, pode contactar uma organização intermediária no seu país que o orientará ao longo do processo de candidatura".