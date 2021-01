Vanessa Kirby brilha em "Pieces of a Woman"

Este é um casal feliz até ao dia do nascimento e morte da filha. O plano-sequência inicial com quase 30 minutos do filme "Pieces of a Woman" mostra um parto em casa que termina da pior forma.

O desempenho de Vanessa Kirby no papel principal, enquanto mãe que enfrenta a perda da filha, valeu-lhe o prémio de Melhor Atriz no festival de Cinema de Veneza.

Já o outro protagonista do filme, Shia LaBeouf, está sob as atenções dos media, pelas piores razões. A imprensa noticia que o ator e Margaret Qualley se separaram, cerca de um mês depois de o ator ter sido processado por violência doméstica pela sua ex-noiva, a cantora britânica FKA Twigs.

"Estas são alegações sérias e difíceis de ler. O meu coração encheu-se de tristeza ao ler todos os relatos, e acredito que todos os seres humanos deviam ter coragem e contar as suas histórias. E têm o meu apoio. Estamos orgulhosos de que o filme seja uma jornada feminina na beleza e a jornada interior da Vanessa, e gostaríamos de manter o foco no nosso filme, nas suas grandes performances e no seu significado", afirmou o realizador do filme, Kornél Mundruczó.

O filme inspira-se na história do realizador e da mulher, que sofreu um aborto.