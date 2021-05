AF447: Air France e Airbus julgadas em França

A companhia aérea Air France e a fabricante aeronáutica Airbus vão ser julgadas em França pelo delito de homicídio involuntário. A decisão foi proferida pelo Tribunal de Apelações de Paris.

Em causa está um acidente com um aparelho da companhia gaulesa que se despenhou no mar, em 2009, enquanto fazia o trajeto entre o Rio de Janeiro, no Brasil, e Paris, em França. Morreram 228 pessoas.

Os familiares das vítimas mostraram-se felizes com a decisão.

A presidente da associação Entraide et Solidarité AF447, Danièle Lamy, afirma que "na cerimónia de 1 de junho de 2021, poderemos finalmente dizer ao nosso povo desaparecido que chegámos ao fim do que podíamos fazer e que finalmente a sua memória será respeitada".

Ophélie Toulliou, irmã de uma das vítimas, defendeu que está feliz pois agora podem "acreditar novamente na justiça, por ver que há pessoas que investem por si próprias, que não têm medo de ir até ao fim, até ao fundo das coisas."

A decisão do Tribunal de Apelações de Paris invalida, assim, o arquivamento do caso, em 2019, no final do processo de instrução.

Segundo o Gabinete de Investigação e Análise, responsável pela investigação técnica, o avião precipitou-se no Atlântico depois de um bloqueio provocado pelo gelo e que afetou os sistemas de medição da velocidade do aparelho.

Tanto a Air France como a Airbus anunciaram que pretendem recorrer junto do Supremo Tribunal francês.