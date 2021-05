Europa reabre grandes museus

Tamanho do texto

De Londres a Atenas, passando por Amesterdão ou Paris, as grandes instituições culturais voltam a abrir as portas ao público, depois de longos meses fechadas devido à pandemia.

Na capital francesa, os primeiros visitantes puderam voltar ao Museu do Louvre.

Tradicionalmente um dos mais movimentados do mundo, oferece agora, devido às restrições sanitárias que limitam o número de entradas, a oportunidade de ver de perto obras primas como a Mona Lisa, sem as tradicionais multidões.

Em Londres, uma das reaberturas mais esperadas era a da prestigiosa Real Academia das Artes, que inaugurou as hostilidades com uma coleção das mais recentes pinturas de primavera do britânico David Hockney. Uma escolha carregada de simbolismo, face ao vento de liberdade que se espalha pela Europa.

Alex Ruger, diretor-executivo da Real Academia das Artes:"Ao sair do confinamento, a primavera simboliza uma nova vida, com a natureza que reganha vitalidade e se abre nesse sentido. As pinturas do David são sempre tão otimistas, coloridas e cheias daquele espírito positivo que todos queremos sentir agora."

A "Chegada da Primavera" de Hockney vai durar na Real Academia das Artes até 26 de setembro.

A reabertura rima com um tema completamente distinto em Amesterdão, onde o Rijksmuseum, o museu nacional dos Países Baixos, exibe uma mostra dedicada à história da escravatura no país.

A inauguração decorreu na presença do rei Guilherme Alexandre e ao ritmo das Antilhas, pela voz e percussão do duo Izaline e Roel Calister.

Na capital grega, o Museu da Acrópole também voltou a abrir as portas, com números limitados e regras sanitárias estritas para se adaptar à situação atual.

Museu da Acrópole Yorgos Karahalis/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

Os turistas ainda não voltaram em massa a Atenas, mas a época quente instala-se aos poucos, com as ruas da cidade a recuperar gradualmente as esplanadas e visitantes.