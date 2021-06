"Woodstock negro" é tema de documentário

Em 1969, ao mesmo tempo que Woodstock, um outro festival aconteceu nos Estados Unidos e juntou centenas de milhares de pessoas no bairro nova-iorquino do Harlem. O Festival Cultural do Harlem,também conhecido como "Woodstock negro" foi como um manifesto para a comunidade negra norte-americana.

A série de concertos incluíu nomes como Stevie Wonder, Nina Simone, BB King ou Gladys Knight and the Pips. Foram filmadas mais de 40 horas de imagens, até agora inéditas, reunidas finalmente num filme - "Summer of Soul" - com realização de Ahmir "Questlove" Thompson.

"Em 69, foi a primeira vez que assistimos a uma mudança na narrativa e começámos a ouvir dizer 'Black is beautiful,. Começámos a sentir orgulho em sermos iguais a nós próprios... aconteceu tanta coisa em 69 e a ironia é que, cinquenta anos depois, todos esses assuntos estão a regressar.

"Summer of Soul", que tem como subtítulo "When the revolution could not be televised", ("Quando a revolução não podia passar na TV") é o resultado de vários anos de trabalho a partir das imagens originais. Está já disponível em plataformas de streaming e também nos cinemas de vários países e estreia em Portugal em setembro.