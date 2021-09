Novo pacote de sanções contra a Bielorrússia

Numa altura em que a Polónia declarou o estado de emergência na fronteira com a Bielorrússia, a Comissão Europeia confirmou que está a preparar um novo pacote de sanções. Os alvos são o presidente Aleksander Lukashenko e o respetivo regime bielorrusso.

O 5º pacote de sanções, disse um representante do executivo comunitário aos eurodeputados, deverá estar pronto para ser aplicado até ao final do mês.

"Obviamente, continuaremos a lutar contra esta terrível instrumentalização dos migrantes e da miséria humana por parte do regime de Aleksander Lukashenko. Essa luta incluirá sanções e o trabalho no 5º pacote está a começar agora juntamente com os Estados-membros", sublinhou Luc Devigne, do Serviço Europeu para a Ação Externa.

Letónia, Lituânia e Polónia acusam Aleksander Lukashenko de empurrar migrantes - do Iraque e do Afeganistão principalmente - para as fronteiras de modo a destabilizar os países e a União Europeia por arrasto.

Alegam que está a aproveitar-se da debilidade do bloco comunitário e consideram que é preciso mão pesada.

"Isto não pode ficar sem uma resposta forte e rápida da União Europeia porque Lukashenko continuará a ignorar os compromissos internacionais e a usar não só esquemas híbridos contra a União Europeia, mas também tentará, definitivamente, criar novos esquemas e métodos de desestabilização e novos tipos de ataques híbridos", lembrou o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros da Lituânia, Mantas Adomėnas.

Os migrantes que chegam da Bielorrússia não são o único problema. Os ministros dos Negócios Estrangeiros, que estão reunidos até esta sexta-feira de modo informal na Eslovénia, também discutem a situação no Afeganistão.

Com os talibãs no poder prevê-se um novo fluxo de refugiados. Saber como lidar com isso está no topo da agenda do encontro.