Lufthansa avança com aumento de capital

A maior companhia aérea europeia, a Lufthansa, vai aumentar o capital em 2,14 mil milhões de euros, com o objetivo de captar financiamento junto dos acionistas para reforçar o balanço e antecipar o reembolso ao Estado do resgate que recebeu durante a crise pandémica.

Parte deste valor será utilizado para reembolsar a Participação do Fundo de Estabilização Económica da Alemanha, no valor de 1,5 mil milhões, que detém anualmente quase 16% do capital social da empresa.

O CEO da Lufthansa, Carsten Spohr, realça que o pacote de estabilização acordado com o Fundo permitiu à empresa "proteger os empregos de mais de 100 mil funcionários", mas realça que se sente orgulhosos por a empresa poder pagar as medidas mais rapidamente do que o esperado".

A empresa está a passar por uma reestruturação dolorosa para reduzir custos, como o corte de 30 mil postos de trabalho desde o início da pandemia e a redução da frota de 800 aviões para 650 até 2023.

A Lufthansa ainda espera operar a 40% da sua capacidade pré-crise este ano.

O grupo apresentou um prejuízo líquido de 756 milhões de euros no segundo trimestre deste ano, em comparação com 1,5 mil milhões de euros no ano passado.