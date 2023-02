Caos nos aeroportos alemães

A Lufthansa suspendeu todos os voos desta quarta-feira por causa de uma falha informática.

Os principais aeroportos alemães, em Frankfurt e Munique, registaram fortes perturbações.

A maior parte dos voos estão a ser direcionados para os aeroportos de Nuremberga, Colónia e Dusseldorf.

De acordo com um porta-voz da Lufthansa, os problemas afetam principalmente as operações terrestres, incluindo as operações de check-in

Na conta do Twitter, a companhia aérea revelou que a falha foi causada por obras na região de Frankfurt, onde se localiza o centro de operações de voo.