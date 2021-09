75 anos da dupla Blake e Mortimer

Há 75 anos nasceram, pela mão do belga Edgar Pierre Jacobs, o capitão Francis Blake e o professor Philip Mortimer.

A dupla, conhecida simplesmente como "Blake & Mortimer", mantém-se viva, apesar da morte do autor que os criou.

Para assinalar as bodas de diamante da união - datada 26 de setembro de 1946 - os dois heróis passaram a ter um mural dedicado só a eles em Bruxelas. Promete fazer as delícias dos amantes de banda desenhada, tal como a exposição retrospetiva que o Centro Belga da Banda Desenhada criou focada no "Segredo do Espadão", a primeira de todas aventuras.

"É a primeira vez que nos atrevemos a falar às crianças com um olhar adulto. Para os jovens leitores que se cruzaram com as aventuras de Blake e Mortimer em banda desenhada, tudo era extremamente realista. Um leitor jovem era tomado como adulto em vez de criança, apesar de nos encontrarmos na secção infantil. De certa forma, estamos a falar dos ancestrais do romance gráfico porque se trata de uma história épica inicial com mais de 140 páginas", sublinhou, em entrevista à Euronews, Daniel Couvreur, co-curador da exposição.

O trabalho de Edgar Pierre Jacobs não morreu com o autor porque outros artistas têm mantido a herança inconfundível deixada pelo belga.

Para os sucessores Jacobs, a exposição traz memórias agradáveis.

"Existe um lado do regresso à infância. O outro lado, que é muito mais sério e seguramente mais impactante, está relacionado com o sentimento de fazer parte, apesar de tudo, de uma verdadeira máquina editorial. O renascimento de Blake e Mortimer é uma aposta de sucesso e fazer parte dela não deixa ninguém indiferente", acrescentou Étienne Schréder, autor.

A exposição pode ser visitada até abril de 2022. A partir de novembro, haverá um novo título da série à venda: "O Último Espadão."