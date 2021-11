Turismo europeu só volta a níveis pré-pandémicos em 2024

O setor do turismo, na Europa, só vai voltar aos níveis de antes da pandemia em 2024, segundo o novo relatório trimestral da Agência Europeia das Viagens. Isto apesar da retoma sólida em relação ao ano passado, causada pelo sucesso dos programas de vacinação. Este ano, a retoma fez-se notar, sobretudo, nos meses do verão.

Apesar dessa recuperação, as chegadas à Europa de turistas externos deve ficar, no total deste ano, em 60% dos valores de 2019. No que toca à deslocação de turistas europeus no interior do continente, os números, a meio do ano, iam nos 77% relativamente à mesma altura de 2019.

São números que variam de país para país. Os que mais beneficiaram com a recuperação foram aqueles que abriram as fronteiras mais cedo. Prova disso, a Grécia, primeiro país a abrir as fronteiras aos viajantes vacinados, teve a melhor recuperação, com os níveis apenas 19% abaixo dos de 2019.