Pelo menos 20 pessoas já morreram devido às intempéries que estão a assolar o nordeste do Brasil desde novembro.

Só no estado da Bahia, há mais de 70 municípios colocados em situação de emergência, incluindo 58 em situação de crise devido às cheias.

Mais de 430 mil pessoas foram afetadas, cerca de 16 mil necessitam de alojamento e há quase 20 mil deslocadas, mas sem necessidade de abrigo. As operações de resgate sucedem-se.

"Foi uma junção de fatores que culminaram nessa tragédia. O principal fator é a La Niña, mas as águas mais aquecidas no Atlântico também potencializam a situação. O aumento da temperatura faz com que as frentes frias avancem mais lentamente, o que leva à formação de chuvas por mais dias consecutivos e em maior volume", explicou a meteorologista Daniela Freitas, da Climatempo, citada pelo jornal "Folha de São Paulo".

Os mortos começam a ser enterrados e esta segunda-feira houve caixões transportados de barco para Ilhéus, uma das cidades mais afetadas e onde iam decorrer alguns funerais.

Apesar de normais, nesta altura do ano, estes temporais revelaram uma intensidade e duração atípicas e, de acordo com as previsões, vão manter-se nos próximos dias.