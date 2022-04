A taxa de inflação homóloga de março atingiu um novo máximo de 7,5%, com a energia a a registar o maior agravamento nos preços (45%), seguida da alimentação, álcool e tabaco (5%).

A retoma da Covid-19 e agora a invasão russa da Ucrânia, com todas as sanções aplicadas a interesses do Kremlin, estão a afetar a economia no mercado da moeda única europeia.

A relação da guerra com a inflação na zona euro percebe-se na evolução. Em fevereiro, a inflação da componente energética já se havia agravado em 32%, enquanto a do grupo alimentação, álcool e tabaco tinha subido 4,2%, em comparação como os mesmos períodos do ano passado.

Os preços dos bens industriais não energéticos agravaram-se 3,4% em março por comparação com a subida homóloga de 3,1% de fevereiro.

