Os EUA anunciaram, esta quarta-feira, sanções contra as duas filhas mais velhas do Presidente russo Vladimir Putin como parte de um novo lote de penalizações ao sistema político e económico do país como retaliação pelo que chama de "crimes de guerra" na Ucrânia.

Os EUA estão também a impor um bloqueio total ao Sberbank e ao Alfa Bank, duas das maiores instituições financeiras russas, bem como a algumas empresas estatais.

O Presidente Joe Biden assinará, igualmente, uma ordem executiva para proibir novos investimentos dos EUA na Rússia.

Para além das filhas de Putin as novas sanções visam, também, a família do ministro dos Negócios Estrangeiros Sergey Lavrov, do antigo Presidente russo Dmitry Medvedev e do primeiro-ministro Mikhail Mishustin.

As sanções dos EUA deverão ser impostas em concertação com as dos seus aliados europeus.