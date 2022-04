Família de Cristiano Ronaldo de luto

Luto na família de Cristiano Ronaldo. O jogador de futebol e a companheira Georgina Rodriguez anunciaram a morte de um dos seus gémeos recém-nascidos na segunda-feira.

Ronaldo e Georgina tinham anunciado a gravidez em outubro do ano passado. "É a maior dor que qualquer pai pode sentir", foram as palavras do casal numa declaração conjunta publicada nas redes sociais que levou a uma avalanche de mensagens e de demonstrações de apoio.

Vários clubes de futebol juntaram-se às vozes de apoio, como o Real Madrid que quis demonstrar a sua solidariedade para com a dor de toda a família. "A tua dor é a nossa dor, Cristiano" disse o Manchester United no twitter enviando força ao jogador e a toda a família neste momento difícil. A trágica notícia faz com que Cristiano esteja ausente no jogo do Manchester United contra o Liverpool.