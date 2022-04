Jornalista ucraniana morre no ataque a Kiev

As equipas de resgate ucranianas recuperaram o corpo da jornalista que morreu durante os atques com mísseis, esta quinta-feira em Kiev. Vira Hyrych era correspondente da estação norte-americana Radio Liberty, desde fevereiro de 2018. Um dos misseis russos atingiu o prédio onde vivia. O ataque aconteceu durante a visita do secretário-geral das Nações Unidas à capital ucraniana.

"Os socorristas, que continuam a inspecionar e limpar os escombros do edifício residencial no distrito de Shevchenkivskyi atingido ontem, acabam de encontrar o corpo", anunciou esta manhã o presidente da câmara de Kiev, Vitaliy Klitschko, na sua conta Telegram, depois de ter descoberto os restos mortais do jornalista.

As autoridades russas disseram hoje que no ataque a Kiev destruíram as instalações da empresa de mísseis Artem com armas de longo alcance e de alta precisão, sem especificar quantos mísseis foram lançados ou o número total de alvos na cidade.