Mais de 100 detidos em operação policial europeia contra máfia

De Euronews

Detenções ocorreram em Itália e na Alemanha. Investigação estendeu-se a Bélgica, Espanha, França e Portugal

Mais de uma centena de pessoas foram detidas, esta madrugada, na Alemanha e em Itália, na sequência de uma operação policial europeia que investigava a máfia calabresa.

A chamada "'Ndrangheta" era investigada há quatro anos pelas autoridades, por suspeitas de associação mafiosa, posse, produção e tráfico de drogas e armas e branqueamento de capitais.

Ao longo das últimas décadas, o grupo de crime organizado tornou-se no mais rico de Itália, devido às receitas provenientes do tráfico de cocaína, tendo alargado o seu alcance a toda a Europa e a vários continentes, à medida que a máfia siciliana perdia influência.

Em Itália, as rusgas policiais resultaram na detenção de 108 pessoas. Na Alemanha, de acordo com um comunicado conjunto dos procuradores, mais de mil agentes fizeram buscas em dezenas de casas, escritórios e lojas nos Estados da Baviera, Renânia do Norte-Vestefália, Renânia-Palatinado e Turíngia.

As operações fazem parte de uma investigação conjunta mais alargada que envolveu a Europol e incluiu ações policiais também na Bélgica, em Espanha, França e Portugal.