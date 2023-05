Irlanda aplica multa recorde de 1,2 mil milhões de euros à Meta

De Euronews

A violação das regras da proteção de dados na UE valeram à dona do Facebook, Instagram e Whatsapp uma multa colossal.

A Meta foi multada num valor recorde de 1,2 mil milhões de euros por violação das regras de proteção de dados da União Europeia.

A empresa de Mark Zuckerberg foi também obrigada a deixar de transferir para os Estados Unidos os dados recolhidos dos utilizadores do Facebook, na Europa.

A sanção imposta pela Comissão de Proteção de Dados da Irlanda (DPC) é a maior decidida na União Europeiacontra uma empresa multinacional por violações da proteção de dados, depois da multa de 746 milhões de euros aplicada à Amazon em 2021.

Segundo as autoridades reguladoras, a empresa não cumpriu uma decisão de 2020 do mais alto tribunal da UE, segundo a qual os dados enviados para o outro lado do Atlântico não estavam suficientemente protegidos das agências de espionagem americanas.

A DPC informou, em comunicado, que ordenou à Meta que suspendesse a transferência de dados pessoais dos utilizadores da UE para os Estados Unidos. A empresa tecnológica tem cinco meses para cumprir a ordem.

A decisão anunciada na segunda-feira aplica-se apenas aoFacebook e não ao Instagram e WhatsApp, que a Meta também possui.

A empresa de Mark Zuckerberg já disse que vai recorrer da decisão e que não haverá interrupção imediata do serviço do Facebook na União Europeia.

Ainda faltam vários passos para que a Meta tenha de começar a isolar os dados como fotografias, ligações de amigos, mensagens diretas ou elementos para segmentação de publicidade dos utilizadores do Facebook na Europa.

Se a Meta recorrer da decisão como foi anunciado, o processo vai tornar-se bastante mais moroso.