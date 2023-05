Guerra Civil Irlandesa terminou há 100 anos

Morreram no conflito cerca de duas mil pessoas

No domingo, a Irlanda celebrou o centenário do fim da guerra civil.

A data foi assinalada com uma cerimónia militar em Dublin, que contou com a presença do chefe do governo, Leo Varadkar, e do vice-primeiro-ministro, Micheál Martin.

O conflito seguiu-se à independência da Irlanda. Em causa, estava o Tratado Anglo-Irlandês assinado em 1921, que estabelecia o Estado Livre Irlandês e concedia à Irlanda do Norte a opção de se excluir desta separação do Reino Unido.

Morreram na guerra cerca de duas mil pessoas, incluindo Michael Collins, uma das figuras centrais da luta irlandesa pela independência.