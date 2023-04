Biden despede-se de visita à Irlanda com discurso emocionado

De Euronews

O presidente dos EUA terminou a visita à Irlanda com discurso apaixonado para dezenas de milhares de pessoas no Condado de Mayo, onde tem raízes.

Durante uma intervenção no exterior da catedral de São Muredach, em Ballina, Joe Biden celebrou os valores irlandeses e americanos e falou sobre paz e esperança.

"Tudo entre a Irlanda e a América é profundo. A nossa história, a nossa herança, as nossas tristezas, o nosso futuro, a nossa amizade, as nossas alegrias. Mas, acima de tudo, a esperança que bate no coração de todo o nosso povo", sublinhou o presidente dos EUA.

Uma série de concertos e festividades antecederam o discurso, que contou com a presença de cerca de 27 mil pessoas.

Para Biden esta é sempre uma viagem especial porque o seu tetravô, Edward Blewitt, trocou, há mais de 140 anos, Ballina por Scranton, na Pensilvânia.

Durante a visita, o presidente dos EUA apelou aos partidos de Belfast para se unirem. Também incentivou o executivo de Londres a trabalhar de forma mais próxima com Dublin.