Crise imobiliária na Europa: O caso da Irlanda

Mais de 11.500 pessoas em risco de se tornarem sem-abrigo na Irlanda foram obrigadas a recorrer a alojamento de emergência em dezembro de 2022, um aumento de 30% em relação aos números do mesmo mês do ano anterior, de acordo com um relatório publicado pelo Ministério da Habitação irlandês.

Alguns funcionários culpam a inflação pelo aumento sem precedentes do número de sem-abrigo, bem como o facto de o governo não ter congelado as rendas e não ter controlado os imóveis vagos que, de outra forma, poderiam ser utilizados para alojamento de emergência.

No relatório publicado em maio de 2022, o Instituto de Investigação Económica e Social (ERSI) concluiu que cerca de 100.000 agregados familiares estavam a utilizar algum tipo de apoio estatal para arrendar a proprietários privados.

Este número não é surpreendente, dado que o Eurostat registou um aumento de 90% nos preços das rendas em toda a Irlanda em 2022, em comparação com 2010.

"Esta situação está a colocar uma grande pressão sobre os jovens que pretendem sair das suas casas de família e, consequentemente, são forçados a viver em casa durante mais tempo", afirmou Ciaran Lynch, antigo deputado do Parlamento irlandês.

Quem são os senhorios por detrás desta subida das rendas?

A Irlanda não tem uma forte tradição de senhorios empresariais. Os proprietários são, na grande maioria, pequenos investidores imobiliários, aquilo que Lynch descreveu como "senhorios acidentais" - investidores que possuem uma ou duas propriedades.

Mark Rose, diretor-geral da Rose Properties, em Cork, concorda: "80% da oferta de imóveis para arrendamento na Irlanda provém de pequenos proprietários, mas o problema é que 40 mil destes pequenos proprietários deixaram o mercado desde 2017", disse à Euronews.

Porque é que os proprietários estão a abandonar o mercado de arrendamento em massa?

De acordo com Rose, a legislação em constante mudança e os impostos elevados estão a levar os pequenos investidores a vender. "Não esquecer que os senhorios têm de pagar impostos sobre o seu rendimento de arrendamento a 52%, por isso, estes senhorios estão a receber apenas uma fração do que estão realmente a cobrar por uma propriedade", disse.

"Podem também estar a tentar pagar a hipoteca da propriedade e a situação já não é sustentável. Sou pago para compreender a legislação que rege o mercado de arrendamento e posso dizer-vos que é muito complicada e um pesadelo para os investidores", acrescenta.

No entanto, há dez anos, o mercado era muito diferente. Para apoiar a procura de habitação após o crash económico de 2008, as famílias jovens que pretendiam trocar de casa e comprar casas maiores foram encorajadas pelos bancos irlandeses a manter as suas propriedades mais pequenas, arrendá-las e depois suportar a nova hipoteca com a renda.

O mercado foi inundado por senhorios, o que aumentou a concorrência pelos inquilinos e, consequentemente, manteve os preços baixos. Mas agora que os preços das casas estão em máximos históricos, os poucos proprietários que restam estão a tentar sair do mercado de arrendamento.

"Os imóveis nunca tiveram o valor que têm agora, pelo que é uma boa altura para sair e obter um bom retorno do investimento", afirma Lynch. "No entanto, os proprietários de imóveis para arrendamento ou os que recebem rendas (na Irlanda) estão a gerar cerca de 4 mil milhões de euros por ano", acrescenta.

E quanto à proibição de despejo?

Em outubro de 2022, foi introduzida uma proibição temporária de despejo para garantir que os inquilinos afetados pela crise do custo de vida não pudessem ser forçados a sair dos imóveis arrendados pelos senhorios durante os meses de inverno.

No entanto, esta medida expirou no final de março, numa ação que os políticos da oposição classificaram de "cruel e sem coração".

Rose argumenta que os senhorios não são considerados na equação: "Podem chamar-lhe uma proibição de despejo, eu chamo-lhe uma proibição de venda da propriedade. Não estou a dizer que é certo ou errado, mas se formos donos de um carro ou de uma casa e tivermos as escrituras, mas de repente nos disserem que não podemos vendê-la, será que somos mesmo donos dela?"

Rose defende que um mercado mais atrativo para os proprietários e uma redução dos impostos sobre a propriedade podem ser a solução para a crise da habitação na Irlanda. No entanto, alerta para o facto de se tratar de uma questão profundamente polarizadora e de a promoção do bem-estar dos proprietários não ser benéfica para os políticos quando estes pretendem ser reeleitos: "Não é muito atrativo para um político dizer que vão olhar para os senhorios por um segundo. Não é um bom presságio para uma campanha eleitoral", diz.

Lynch faz comentários semelhantes: "A Irlanda há muito que está atrasada em termos de legislação e proteção dos inquilinos. Por isso, vemos agora muito mais regulamentação do mercado".

"Toda a gente quer mais propriedades para arrendamento, o desacordo ou o mal-entendido é como conseguir mais propriedades no mercado e a solução pode ser desagradável para algumas pessoas", conclui Rose - "Façam o que tiverem de fazer para manter os pequenos proprietários no mercado. Mas isso é suicídio político aqui".