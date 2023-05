Na segunda parte da nossa série de três artigos, a Euronews investiga como o turismo é tanto uma bênção como uma maldição para os jovens que desejam comprar ou arrendar imóveis em Itália e na Irlanda.

Competir com os turistas

Os lagos encantadores, a gastronomia mundialmente famosa, o clima e o património de Itália atraem milhões de turistas todos os anos. Cerca de 56 milhões de turistas terão visitado o Bel Paese em 2022, um número próximo dos níveis anteriores à pandemia.

Embora o turismo seja um dos principais motores da terceira maior economia da Europa, os habitantes de algumas das cidades mais populares de Itália, como Milão, Roma, Veneza e Nápoles, estão a lutar para competir com o fluxo de turistas durante todo o ano por uma oferta limitada de alojamento.

O Airbnb, o serviço de alojamento online que permite aos proprietários alugar as suas casas ou quartos a viajantes, foi introduzido no país em 2008. De acordo com o residente Fabio Scrivanti, que trabalha na Fábrica de Arte de Veneza, este serviço criou um pesadelo para os habitantes locais que necessitavam de alojamento a preços acessíveis.

"Os proprietários venezianos descobriram que era mais rentável registar as suas propriedades no Airbnb do que arrendá-las a pessoas comuns", disse à Euronews.

"É controverso porque os habitantes locais não podem pagar mais de 80 euros por um quarto por noite - o preço que alguém pode pagar por uma noite num hotel - se tivessem de contar com estes preços, isso equivale a 2400 euros por mês, o que é uma loucura, eu certamente não poderia pagar isso", disse.

"Tenho 29 anos, tenho um mestrado e trabalho na área que estudei na universidade, tenho muita experiência mas, mesmo assim, os salários não são altos em Itália. As pessoas da minha idade não podem pagar uma renda, quanto mais uma casa própria. Muitos dos meus amigos continuam a viver em casa dos pais, é mais fácil.

"Tive sorte com o meu apartamento partilhado, porque o senhorio deu-me um quarto a um bom preço, mas isso é raro, sei que não é a realidade de muita gente", explica.

Para além do Airbnb, as rendas astronómicas em alguns dos principais centros de Itália também estão a tornar mais difícil para os residentes da cidade pagarem a entrada de um empréstimo hipotecário.

De acordo com a maior plataforma de aluguer online da Europa, a Housing Everywhere, Milão é uma das cidades mais caras da Europa.

"Estou a viver com a minha avó, que tem um quarto vago no seu apartamento, porque não quero pagar mais de 800 euros por um quarto pequeno aqui", afirmou à Euronews Lucia Pizzimenti, 35 anos, engenheira ambiental, que vive e trabalha em Milão.

Há sete anos que Lucia anda à procura de uma casa própria, mas recentemente teve de alargar a sua busca às cidades mais próximas para encontrar um apartamento dentro do seu orçamento.

Enquanto os aspirantes a inquilinos e proprietários de imóveis em Itália continuam a lutar contra o afluxo de turistas após a pandemia e o aumento dos custos de alojamento, na Irlanda, a falta de soluções de alojamento a curto prazo está a desencorajar os turistas de visitarem a Ilha Esmeralda.

A Confederação Irlandesa da Indústria do Turismo (ITIC) afirma que a inflação dos custos do alojamento de férias está a ter um impacto negativo no sector do turismo e que um terço das camas turísticas fora da capital estão ao abrigo de contratos de alojamento do Governo, servindo de alojamento de proteção internacional para refugiados e requerentes de asilo. Só no condado de Donegal, mais de 50% das camas turísticas são objeto de contratos com o Governo.

O número de visitantes internacionais na Irlanda durante o primeiro trimestre de 2023 foi 16% inferior ao registado entre janeiro e março de 2019. Como os prestadores de serviços de turismo irlandeses lutam para igualar os níveis de visitantes da Irlanda antes da COVID, muitas empresas do sector receiam que os aumentos contínuos dos preços ponham em risco a reputação da Irlanda a longo prazo.

Esta situação afecta os prestadores de serviços turísticos e de atividades em todo o país, que dependem fortemente de hotéis, B&B, hostels e Airbnb para alojar os visitantes durante as visitas.

Não há sítio para onde ir

A crise migratória europeia e a pressão que esta exerce sobre a falta de alojamento disponível estão agora a afetar tanto os refugiados como os habitantes locais.

De acordo com o Conselho Irlandês para os Refugiados, o rápido aumento do número de requerentes de asilo, nomeadamente de refugiados ucranianos, pôs em evidência as deficiências da política de alojamento da Irlanda. Até agora, cerca de 73 000 refugiados ucranianos fugiram para a Irlanda desde o início da invasão da Rússia, e todos eles precisam de um sítio para viver.

A Cruz Vermelha irlandesa informou que a falta de alojamento de emergência disponível na Irlanda para os refugiados ucranianos tinha atingido um ponto de crise em Julho de 2022, apesar dos esforços do público. Em Março de 2022, o Secretário-Geral da Cruz Vermelha Irlandesa, Liam O'Dwyer, confirmou que cerca de 23 000 locais tinham sido oferecidos pelo público para serem aprovados a fim de alojarem ucranianos.

Embora os residentes irlandeses tenham sido saudados pela sua generosidade, este número não foi suficiente. Em consequência, alguns refugiados ucranianos que chegaram à Irlanda não tiveram outra alternativa senão dormir no chão do aeroporto de Dublin, em átrios de hotéis e em acampamentos temporários.

O Governo irlandês prometeu encontrar soluções para a falta de habitação e apoiar as comunidades locais, os recém-chegados e os requerentes de asilo, mas o ITIC diz que o turismo e as receitas que gera também têm de ser tidos em conta na equação.

Década perdida de desenvolvimento

De acordo com Mark Rose, diretor-geral da Rose Properties, o crescimento económico e a recuperação da Irlanda após o crash de 2008 deveu-se, em grande parte, ao investimento direto estrangeiro: "Recuperámos bem, há muito dinheiro e muitos empregos na Irlanda, mas não há habitação para suportar todas as pessoas que estamos a atrair. Por isso, mesmo que quiséssemos atrair construtores para ajudar a aliviar a crise, como fazem muitos países, não haveria sítio para eles viverem", afirmou.

Embora a Irlanda continue a ser um dos países menos densamente povoados da Europa, as leis que regem a autorização de planeamento criam muita burocracia para os potenciais construtores, como explicou Roy Dennehy, director da Dennehy Auctioneers: "Estamos a viver num período de atraso, porque em 2006 tínhamos uma população de talvez quatro milhões e meio de habitantes, mas estávamos a construir 90 000 unidades.

"Isto é, entre apartamentos e casas por ano. Agora, a população é maior e estamos a construir apenas uma fracção do que construíamos", acrescentou.

O CSO concluiu que foram construídas cerca de 30 000 unidades residenciais na Irlanda no ano passado, um terço das habitações construídas em todo o Estado irlandês em 2006.

Não perca o último artigo desta série de três partes na próxima semana.