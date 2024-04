281 milhões de pessoas sofreram de fome aguda em 2023, sendo a pior situação em Gaza

De Euronews com AP

O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse que o relatório é “uma chamada nominal de falhas humanas”, e que “num mundo de abundância, as crianças estão a morrer de fome”.

Mais de 281 milhões de pessoas em 59 países experimentaram elevados níveis de insegurança alimentar, exigindo assistência urgente, segundo um relatório da ONU.

O Relatório Global sobre Crises Alimentares divulgado esta quarta-feira apurou que Gaza devastada pela guerra era o território com o maior número de pessoas a enfrentar a fome.

Havia mais 24 milhões de pessoas a enfrentar uma falta aguda de alimentos do que em 2022, adianta o relatório.

Isto deveu-se à acentuada deterioração da segurança alimentar, especialmente na Faixa de Gaza e no Sudão.

Máximo Torero, economista-chefe da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, disse que 705.000 pessoas em cinco países estão no nível mais alto numa escala de fome determinada por especialistas internacionais.

Este foi o número mais elevado desde que o relatório global começou em 2016 e quadruplica o número daquele ano.

Mais de 80 por cento das pessoas que enfrentam uma fome iminente estavam em Gaza, disse Torero.

O Sudão do Sul, o Burkina Faso, a Somália e o Mali acolhem, cada um, muitos milhares também enfrentam uma fome catastrófica.

'Chamada nominal das falhas humanas'

De acordo com as perspetivas futuras do relatório, prevê-se que cerca de 1,1 milhões de pessoas em Gaza, onde a guerra entre Israel e o Hamas está agora no seu sétimo mês, e 79 000 no Sudão do Sul enfrentem a fome até julho.

Segundo o relatório, os conflitos também continuarão a provocar insegurança alimentar no Haiti, onde os bandos controlam grande parte da capital.

Além disso, embora o fenómeno El Nino tenha atingido o seu pico no início de 2024, "o seu impacto total na segurança alimentar - incluindo inundações e chuvas fracas em partes da África Oriental e seca na África Austral, especialmente no Malawi, Zâmbia e Zimbabué - deverá manifestar-se ao longo do ano".

O Secretário-Geral da ONU, António Guterres, afirmou que o relatório é "uma chamada de atenção para as falhas humanas" e que "num mundo de abundância, há crianças a morrer à fome".

“Os conflitos que eclodiram nos últimos 12 meses agravam uma situação global terrível”, escreveu no prefácio do relatório.

Conflitos com 'impactos atrozes na fome e nutrição'

Guterres destacou o conflito na Faixa de Gaza, uma vez que o enclave detém o maior número de pessoas que enfrentam fome catastrófica.

Há também o conflito de um ano no Sudão, que criou a maior crise de deslocamento interno do mundo “com impactos atrozes na fome e na nutrição”, acrescentou.

Segundo o relatório, mais de 36 milhões de pessoas em 39 países e territórios enfrentam uma emergência aguda de fome, um passo abaixo do nível de fome na Fase 4, com mais de um terço no Sudão e no Afeganistão. É um aumento de um milhão de pessoas a partir de 2022, diz o relatório.

“A crise alimentar global requer uma resposta global urgente. Temos de transformar os sistemas alimentares. E os dados deste relatório desempenham um papel vital. O mesmo acontece com as finanças”, afirmou Guterres em comunicado.

Arif Husain, economista-chefe do Programa Alimentar Mundial da ONU, disse todos os anos desde 2016 que o número de pessoas com insegurança alimentar aguda aumentou, e agora são mais do que o dobro dos números antes da pandemia COVID-19.

Enquanto o relatório analisa 59 países, ele disse que o objetivo é obter dados de 73 países onde há pessoas que têm uma insegurança alimentar aguda.

“Devemos ter o financiamento, e também devemos ter o acesso”, disse Husain, sublinhando que ambos “andam de mãos dadas” e são essenciais para combater a insegurança alimentar aguda.

O relatório é a publicação emblemática da Food Security Information Network e baseia-se numa colaboração de 16 parceiros, incluindo agências da ONU, organismos regionais e multinacionais, a União Europeia, a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, organizações técnicas e outros.