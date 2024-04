Fatima Shbair/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Palestinianos aguardam por comida - Direitos de autor Fatima Shbair/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Palestinianos aguardam por comida - Direitos de autor Fatima Shbair/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

De euronews

Artigo publicado originalmente em inglês

À medida que a guerra em Gaza entra no sexto mês, a WFP afirma que a subnutrição entre as crianças está a alastrar a um ritmo recorde e que uma em cada três crianças com menos de dois anos está agora gravemente subnutrida.