Nova crise diplomática entre Polónia e Israel após ataque ao comboio humanitário

Os dois países começaram recentemente uma reaproximação após a queda de um governo nacionalista em Varsóvia que se entregou ao revisionismo do Holocausto. Mas o ataque ao comboio da World Central Kitchen, que matou um voluntário polaco entre outros, voltou a levantar desconforto diplomático.

A morte de um trabalhador humanitário polaco em Gaza provocou uma nova crise diplomática entre a Polónia e Israel.

O presidente polaco Andrzej Duda criticou um comentário do embaixador israelita como "ultrajante", ao mesmo tempo que o Ministério das Relações Exteriores em Varsóvia o convocou para uma reunião.

Um polaco de 35 anos foi morto junto com outros seis enquanto distribuía alimentos na Faixa de Gaza, trabalhando com a organização World Central Kitchen (WCK). Israel classificou o incidente como um "erro" devido a uma falha de identificação, apesar das imagens mostrarem que as viaturas estavam claramente identificadas com logotipos de ajuda da WCK.

O incidente está a levantar consternação na Polónia, sobretudo após declarações do embaixador israelita sobre o sucedido. Yacov Livne, já recuou naquilo que afirma serem tentativas da "extrema direita e esquerda na Polónia" de acusar Israel de "assassinato intencional no ataque".

Nas redes sociais, Livne escreveu que "os antissemitas sempre permanecerão antissemitas, e Israel continuará a ser um estado judeu democrático que luta pelo seu direito de existir. Também para o bem de todo o mundo ocidental".

Duda classificou o comentário de "ultrajante" e descreveu o embaixador como "o maior problema para o estado de Israel nas relações com a Polónia".

O presidente polaco insistiu que as autoridades em Israel falaram sobre a tragédia "de uma maneira muito moderada".

"Infelizmente, seu embaixador na Polónia não é capaz de manter tal delicadeza e sensibilidade, o que é inaceitável", disse.

O primeiro-ministro Donald Tusk, embora seja adversário político do presidente Duda, expressou uma posição semelhante. Na quinta-feira, Tusk afirmou que o comentário ofendeu o povo polaco e que o embaixador deve pedir desculpa.

O vice-ministro das Relações Exteriores chamou Livne para uma reunião na manhã de sexta-feira, disseram os meios de comunicação polacos.

Um dia antes, Donald Tusk publicou um comentário nas redes sociais abordando o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e Livne dizendo que "a grande maioria dos polacos mostrou total solidariedade com Israel após o ataque do Hamas. Hoje estão a pôr essa solidariedade à prova. O ataque trágico aos voluntários e a vossa reacção suscitam uma raiva incompreensível".

Duda, na quinta-feira, também pediu que Israel pague uma "compensação apropriada" à família do trabalhador humanitário, Damian Soból.

Soból estava em missão de ajuda a Gaza nos últimos seis meses após trabalho humanitário na Ucrânia, Marrocos e Turquia.

As relações entre a Polónia e Israel estão a melhorar, após vários anos difíceis. Os laços foram gravemente rompidos devido a disputas sobre como lembrar o comportamento polaco durante o Holocausto, quando a Alemanha nazi ocupou a Polónia e realizou o assassinato em massa de judeus.

Por oito anos até dezembro, a Polónia teve um governo nacionalista que minimizou a participação nos assassinatos alemães de judeus e concentrou-se principalmente na ajuda que deu aos judeus. O governo de Israel acreditava que essa abordagem representa uma distorção histórica.

Israel também se opôs a uma lei que limitava as reivindicações de restituição de propriedade, algo que afetou os herdeiros das vítimas polacas do Holocausto, e lembrou o seu embaixador em 2021, antes de enviar Livne no ano seguinte para Varsóvia, à medida que as relações entre os dois países melhoravam.

“Concordamos em ter este representante finalmente na Polónia para facilitar as relações com Israel", disse Duda, mas o embaixador está, agora, "a tornar essas relações mais difíceis."