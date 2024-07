Ataque israelita ao campo de refugiados de Nuseirat faz dezenas de mortos

Pelo menos 27 pessoas morreram no campo de refugiados no centro da Faixa de Gaza após novos ataques do Israle. O número de jornalistas mortos durante a guerra sobe para 161. A Nova Zelenda está contra Israel por ter rejeitado a solução dos dois Estados.

Noite de ataques israelitas na Faixa de Gaza: uma equipa de salvamento da defesa civil em Gaza confirmou ter recuperado cinco corpos dos escombros de uma casa no campo de refugiados de Nuseirat, no centro de Gaza, na manhã de sábado. Pelo menos 27 pessoas foram mortas durante os ataques ao campo nas últimas horas.

O exército israelita (IDF) fez saber que as continuam as operações na cidade de Rafah, no sul da Faixa de Gaza, afirmando que as tropas prosseguem as “operações conduzidas pelos serviços de informação”. No Telegram, o exército escreveu que as tropas tinham “eliminado um certo número de terroristas em vários encontros” durante o último dia. As tropas israelitas iniciaram também uma operação na zona de Tal as-Sultan, a oeste de Rafah.

Em relação aos ataques no centro de Gaza, o exército disse que estava “a conduzir ataques direcionados contra locais de infraestrutura terrorista na área”. “Além disso, as tropas no terreno, com apoio aéreo, eliminaram vários terroristas que operavam numa instalação que constituía uma ameaça para as tropas na zona”, lê-se na atualização na aplicação de mensagens instantâneas.

161 jornalistas mortos em Gaza desde o início da guerra

O Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, afirma que as forças israelitas levaram a cabo “quatro massacres contra famílias” no enclave, causando 37 mortos e 54 feridos nas últimas 24 horas. O número de mortos desde o início da guerra ascende a pouco menos de 39.000.

A emissora pan-árabe Al-Jazeera escreveu que o jornalista Muhammad Jasser foi morto no ataque no norte de Gaza, juntamente com a mulher e dois filhos. O ataque ocorreu depois de cinco outras pessoas terem sido mortas durante a noite num ataque a uma casa na cidade de Gaza. Pelo menos 161 jornalistas morreram na Faixa de Gaza desde o início das operações militares de Israel contra o Hamas.

Nova Zelândia contra Israel por rejeitar a solução dos dois Estados

Numa publicação nas redes sociais, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Nova Zelândia afirmou que “só uma solução política, em que dois Estados possam viver lado a lado em paz e segurança, porá fim ao ciclo de violência”. “Não devemos perder de vista este objetivo”, acrescentou o ministério. O comentário surge depois de, na quarta-feira, a Knesset ter votado a favor de uma resolução que exclui oficialmente a possibilidade de formação de um Estado palestiniano.