Bégica acolhe quatro crianças de Gaza para tratamento médico

De Grégoire Lory

Três das crianças, com idades entre os seis e os dez anos, têm cancro. Menores são acompanhados pelas famílias, permanecendo na Europa durante o tratamento e até que seja alcançado um cessar-fogo em Gaza.

A partir desta segunda-feira, a Bélgica acolherá quatro crianças de Gaza para tratamento médico. Três dos jovens doentes, com idades compreendidas entre os 6 e os 10 anos, necessitam de tratamento contra o cancro.

As crianças são acompanhadas na sua viagem pelas suas famílias. No total, as autoridades belgas acolhem 12 pessoas no âmbito desta missão de evacuação médica, que começou a milhares de quilómetros de distância.

"Estes doentes foram retirados para o Egito através do Programa de Tratamento no Estrangeiro do Fundo de Assistência às Crianças da Palestina (PCRF) antes do encerramento de Rafah, utilizando o Egito como um ponto central, e depois retirados de lá para a Bélgica." afirma Tareq Hailat, diretor do PCRF.

"A viagem não é fácil. Trata-se de doentes que perderam tudo. Perderam as suas casas. Perderam os seus entes queridos. Por isso, tivemos de nos certificar de que, tendo já sido deslocados uma vez, se sentem confortáveis quando os levamos para outro local”, acrescenta.

O transporte foi efetuado por um avião médico eslovaco. Esta é a segunda missão deste tipo levada a cabo pela União Europeia, a Organização Mundial de Saúde, o Egito e o PCRF.

Há alguns dias, Espanha acolheu 16 jovens doentes, mais uma vez acompanhados por familiares, num total de 41 pessoas.

"Cada país escolhe, mais uma vez, com base nos critérios que considera serem os melhores para a forma como podem ajudar esses doentes. Espanha teve doentes com problemas ortopédicos, doenças crónicas, problemas cardíacos. A Bélgica centrou-se sobretudo nos doentes oncológicos", adianta Hailat.

Estes doentes permanecerão na Europa durante o seu tratamento e até ao cessar-fogo em Gaza”, explica Tareq Hailat, que continua esperançado de que outros países da União Europeia vão abrir as suas portas a outras crianças.