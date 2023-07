De euronews

Ao mesmo tempo, o Executivo anunciou um programa de captura de carbono na Escócia e em Inglaterra, já que o primeiro-ministro mantém compromisso do governo de eliminar as emissões líquidas de carbono até 2050.

O Governo britânico vai conceder centenas de novas licenças de exploração de petróleo e gás no mar do Norte. Ao mesmo tempo, foi também anunciado um programa de captura de carbono na Escócia e em Inglaterra.

No Twitter, o primeiro-ministro britânico justificou a decisão com o facto de Putin ter transformado "o abastecimento global de energia numa arma, fazendo com que as contas domésticas subissem e desacelerando o crescimento económico em todo o mundo" Rishi Sunak quer que o Reino Unido se torne mais independente em termos energéticos, "reduzir os preços da energia e fazer crescer a economia".

A decisão do Governo ignora os apelos dos ativistas ambientais e das Nações Unidas para interromper o desenvolvimento de novos projetos de combustíveis fósseis.