The Cube: Está a Suécia a ser invadida por migrantes?

Nesta edição, verificamos a veracidade de um vídeo viral que tenta passar a ideia de que a Suécia está a ser invadida por migrantes.

Um vídeo que se tornou viral na plataforma X, antigo Twitter, tenta provar que a Suécia está a ser invadida por migrantes ao mostrar alegadamente um mercado neste país cheio de pessoas que aparentam ser estrangeiras. Esta publicação fez as delícias de alguns utilizadores das redes sociais, em especial de elementos do partido de extrema-direita Britain First. Mas será que este vídeo é verdadeiro? Terá sido mesmo filmado na Suécia? É o que vamos descobrir nesta edição do The Cube. Veja o vídeo.