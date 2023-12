De Euronews

O fenómeno da plataforma de streaming Netflix, “Stranger Things” saiu dos ecrãs para ganhar vida no palco do Teatro Phoenix, mesmo no coração do West End em Londres. A peça vai para estar em cena de dezembro deste ano a agosto de 2024.

PUBLICIDADE

“Stranger Things: The First Shadow” é a peça de teatro que marca a prequela da série da Netflix. A história recua até ao ano de 1959 e explora a adolescência de Henry Creel, interpretado pelo ator Louis McCartney, e as origens do icónico vilão Vecna. Já em Hawkins, no Indiana, Henry depara-se com dois jovens, Jim Hopper (Oscar Lloyd), Joyce Byers (Isabella Pappas) e Bob Newby (Christopher Buckley), proporcionando aos espectadores uma imersão na história.

A adaptação para teatro está sob a direção de Stephen Daldry, aclamado pelos sucessos de “The Crown” e “Billy Eliot”, e foi escrita por Kate Trefry, que ajudou a escrever a série original com os irmãos Duffer.

A peça está a ser produzida pela Netflix e pela Sonia Friedman Productions, a companhia responsável pelo sucesso da peça de teatro “Harry Potter and the Cursed Child”, e traz para o palco os impressionantes efeitos visuais a que os fãs da série já estão habituados.

“Stranger Things: The First Shadow” terá a duração de três horas e os espectadores serão, seguramente, transportados para Hawkins desde o primeiro minuto. Segundo os criadores, que convidam todas as pessoas a assistirem, a peça pode conter a chave para o final da história que prendeu milhões aos ecrãs.

A peça, que estreou no passado dia 14 de dezembro, estará em cena até 25 de agosto de 2024. A história irá revelar as origens do “mundo ao contrário”, desafiando os espectadores a questionarem-se sobre o que é ou não real. Para os criadores Matt e Ross Duffer, e para os co-criadores Jack Thorne e Kate Trery, esta é “uma das experiências mais estimulantes e surreais” das suas vidas. “O que estão prestes a ver é um sonho que se tornou realidade para todos nós”, concluem. Segundo os meios de comunicação internacionais, está previsto a peça passar também para o monumental palco da Broadway.

“Stranger Things” traz a estética dos anos 80 ao pequeno ecrã e desde o seu lançamento em 2016 tem sido um dos maiores sucessos da Netflix. A quarta e penúltima temporada foi vista por mais de 140 milhões de espetadores em todo o mundo, segundo os dados da plataforma.