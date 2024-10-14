Pelo menos 21 mortos em ataque no norte do Líbano

Um ataque aéreo israelita atingiu um edifício de apartamentos no norte do Líbano esta segunda-feira, matando, pelo menos 21 pessoas, de acordo com a Cruz Vermelha libanesa.

Os militares israelitas não comentaram o ataque e ainda não se sabe qual era o seu alvo.

A ofensiva atingiu um pequeno edifício de apartamentos que albergava famílias deslocadas na aldeia de Aito. A aldeia faz parte do coração cristão do país, no norte, e está longe das principais áreas de influência do grupo militante Hezbollah, no sul e no leste.

Vídeos dos meios de comunicação libaneses mostraram uma grande nuvem de fumo a sair da aldeia montanhosa, com vários carros destruídos junto a um edifício gravemente danificado, enquanto as pessoas tentavam retirar corpos de debaixo dos escombros e das árvores.

O ataque ocorreu um dia depois de um ataque de um drone do Hezbollah a uma base militar no norte de Israel ter matado quatro soldados - todos com 19 anos de idade - e ferido gravemente sete outros, no ataque mais mortífero do grupo militante desde que Israel lançou a sua invasão terrestre do Líbano há quase duas semanas.

No início deste mês, Israel deu avisos de evacuação para 27 aldeias do sul do Líbano, a norte do rio Awali. “Salvem as vossas vidas”, diziam as instruções.

Os avisos de evacuação são muito semelhantes aos que Israel emitiu para os civis em Gaza. Os avisos dão geralmente instruções às pessoas para abandonarem imediatamente as suas casas e são seguidos de ataques noturnos.

A divisão de direitos humanos da ONU afirma que um quarto do território libanês está sob ordens de deslocação. Segundo o governo libanês, até à data, pelo menos 1,2 milhões de pessoas foram no país.

Os homens lêem alertas nos telemóveis que dizem aos residentes do sul do Líbano para não regressarem às suas casas até nova ordem Hussein Malla/Copyright 2024 The AP. All right reserved

Benjamin Netanyahu ameaçou esta segunda-feira que Israel continuará “a atacar sem piedade o Hezbollah”, incluindo em Beirute, num vídeo divulgado pelo seu gabinete.

As declarações foram proferidas durante uma visita a uma base militar atingida no dia anterior por um ataque com um 'drone' do movimento xiita libanês.

Netanyahu: "FINUL - Saiam da zona de perigo"

Benjamin Netanyahu repetiu o apelo para que as forças de paz da FINUL, no Líbano, sejam retiradas das zonas de combate.

O primeiro-ministro israelita rejeitou as acusações de que as tropas israelitas tenham atingido deliberadamente as forças de paz da ONU no Líbano.

"Mas a melhor maneira de garantir a segurança do pessoal da FINUL é que a FINUL atenda ao pedido de Israel e saia temporariamente do caminho do perigo”, insistiu.

Numa declaração conjunta, Itália, a Grã-Bretanha, a França e a Alemanha condenaram os ataques à missão de manutenção de paz das Nações Unidas no Líbano, afirmando que estes são contrários ao direito humanitário internacional e devem cessar imediatamente.

As quatro nações reafirmaram “o papel essencial de estabilização” desempenhado pela FINUL no sul do Líbano, acrescentando que Israel e outras partes têm de garantir a segurança das forças de manutenção da paz em todos os momentos.

A União Europeia condenou, também esta segunda-feira, os ataques contra as forças de manutenção da paz da ONU no Líbano e rejeitou as alegações israelitas de que a ONU as mantinha no país para obstruir as operações militares contra o Hezbollah. Sobre o tema, Josep Borrel disse que os ataques israelitas à FINUL são "completamente inaceitáveis".

Cinco soldados da paz ficaram feridos em ataques que atingiram as suas posições desde que Israel iniciou uma campanha terrestre contra o grupo militante Hezbollah, sendo a maioria atribuída às forças israelitas.

Ataque a hospital provoca incêndio em campo de refugiados em Gaza

Esta segunda-feira, um ataque aéreo israelita a um pátio de um hospital na Faixa de Gaza matou pelo menos quatro pessoas e provocou um incêndio que varreu um campo de tendas para pessoas deslocadas pela guerra, deixando mais de duas dezenas de pessoas com queimaduras graves.

Palestinianos reagem a um incêndio após ataque israelita ter atingido uma área de tendas no pátio do hospital dos Mártires de Al Aqsa em Deir al Balah, na Faixa de Gaza Abdel Kareem Hana/Copyright 2023, The AP. All rights reserved

Os militares israelitas afirmaram que o ataque em Gaza visava militantes escondidos entre civis, sem fornecer provas. Nos últimos meses, o exército israelita tem atacado repetidamente abrigos e campos de tendas sobrelotados, alegando que os combatentes do Hamas os utilizam como locais de preparação para ataques.

O Hospital dos Mártires de Al-Aqsa, na cidade central de Deir al-Balah, já estava a ter dificuldades em tratar um grande número de feridos de um ataque anterior a uma escola transformada em abrigo, que matou pelo menos 22 pessoas, incluindo crianças.

Hoje também, pelo menos dez pessoas morreram e cerca de 40 ficaram feridas após um ataque a um centro de distribuição de comida no campo de refugiados de Jabalia.