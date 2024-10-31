Harris e Trump fazem as últimas apresentações aos eleitores norte-americanos

Donald Trump e Kamala Harris percorreram os chamados "estados indecisos" enquanto fazem a sua última apresentação para convencer os eleitores antes das eleições presidenciais da próxima semana.

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Harris foi confrontada por manifestantes pró-palestinianos em todos os seus três eventos na quarta-feira, usando cada interrupção para incendiar os seus apoiantes.

Em Wisconsin, a candidata disse aos eleitores que está à procura de "pontos em comum" com as pessoas que não concordam com ela".

"Como presidente, procurarei encontrar um terreno comum e soluções de senso comum para os problemas que enfrentam", afirmou. "Não estou a tentar marcar pontos políticos, estou à procura de progresso".

Falando em Raleigh, Carolina do Norte, Harris disse que "é altura de uma nova geração de liderança" - uma tentativa de se posicionar como uma cara nova contra o antigo Presidente republicano, que tem 78 anos e esta é a sua terceira candidatura à presidência.

Harris também lamentou que um terço das mulheres viva num estado com "uma proibição de aborto de Trump, incluindo a Carolina do Norte e todos os estados do Sul, exceto a Virgínia".

Kamala Harris, candidata democrata à presidência, discursa num comício de campanha em Raleigh. Allison Joyce/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Trump foi fundamental na remodelação do Supremo Tribunal, nomeando três juízes conservadores que foram fundamentais para anular Roe v. Wade e as proteções federais contra o aborto em 2022.

Harris também se deslocou a Harrisburg, na Pensilvânia, onde sublinhou a importância do voto antecipado, exortando os seus apoiantes não só a votar, mas também a encorajar a família e os amigos a fazerem o mesmo.

"Na Pensilvânia, se ainda tiver um boletim de voto, pode levá-lo a uma urna ou a um gabinete eleitoral no seu condado até às 20h00 do dia das eleições", afirmou. "Vamos espalhar a palavra."

"Estou de visita esta tarde porque precisamos do vosso voto, Pensilvânia, precisamos do vosso voto. Porque faltam apenas seis dias para uma das eleições mais importantes da nossa vida", acrescentou Harris.

A Pensilvânia é um estado-chave tanto para Harris como para o antigo Presidente Donald Trump.

"Este camião é em honra de Kamala e Joe Biden"

Donald Trump também tem estado em campanha no Wisconsin, onde continuou a aproveitar os comentários controversos feitos pelo Presidente Joe Biden na terça-feira.

O magnata republicano apareceu no palco com um colete de segurança cor de laranja, depois de ter andado num camião do lixo, para chamar a atenção para os comentários de Biden sobre os seus apoiantes.

"Mas eu só queria que soubessem que 250 milhões de pessoas, que é o que eu acho que é o número real, são 250 milhões de pessoas. O número real, eles não pensam em termos de lixo, ok? Eles não usam termos como esse. E é uma pena. E Joe Biden devia ter vergonha de si próprio se soubesse o que tem feito", disse Trump aos jornalistas a partir do banco da frente do camião.

Questionado sobre os comentários do comediante Tony Hinchcliffe sobre Porto Rico, Trump disse: "Eu adoro Porto Rico e Porto Rico adora-me. Eu não sei. Não sei nada sobre um comediante. Simplesmente, adoro Porto Rico. Ninguém fez mais por Porto Rico do que eu".

O candidato republicano à presidência, o ex-presidente Donald Trump, fala com os jornalistas enquanto está sentado num camião do lixo na quarta-feira AP Photo

A fazer campanha ao lado de Trump em Green Bay esteve a antiga estrela da NFL Brett Favre, que disse à multidão em Green Bay, "tal como a organização Packer, Donald Trump e a sua organização são vencedores".

Ao apoiar-se em Favre, Trump está a aproveitar o apoio profundo e leal do estado aos Packers e ao antigo quarterback estrela da equipa.