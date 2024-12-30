Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Terra
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Especialista em aviação alerta para a configuração do aeroporto na Coreia do Sul

Especialista em aviação alerta para a configuração do aeroporto na Coreia do Sul
Especialista em aviação alerta para a configuração do aeroporto na Coreia do Sul Direitos de autor  Ahn Young-joon/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Direitos de autor Ahn Young-joon/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
De Euronews
Publicado a
Partilhar Comentários Siga a Euronews no Google
Partilhar Close Button
Copiar/colar o link embed do vídeo: Copy to clipboard Link copiado!

O avião Boeing, que vinha de Banguecoque no domingo, despenhou-se quando tentava aterrar em Muan, depois de o trem de aterragem aparentemente ter falhado, matando 179 pessoas.

David Learmount, um dos maiores especialistas em aviação e segurança aérea, questionou esta segunda-feira a estrutura “sólida” que se encontrava “imediatamente na zona de derrapagem” da pista do avião que se despenhou no domingo na Coreia do Sul, matando 179 pessoas.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Learmount afirmou que a tragédia não se deveu a uma falha do trem de aterragem, mas sim a uma estrutura de betão junto à pista.

“Estou bastante chocado, porque o que quer que tenha acontecido ao avião, que fez com que o piloto não conseguisse baixar os flaps e o trem para a aterragem, não foi o que causou a morte dos passageiros. Os passageiros morreram ao embaterem numa estrutura sólida mesmo em cima do fim da pista, onde não deveria estar uma estrutura sólida”, afirma à Sky News David Learmount, um dos maiores especialistas em aviação.

Learmount acrescentou que um vídeo do acidente mostra “o avião a aterrar lindamente com as asas perfeitamente niveladas, estava a deslizar de barriga para baixo”. Ele (o piloto) tinha de aterrar com as asas perfeitamente niveladas, estava a deslizar de barriga para baixo”.

É por isso - porque os aviões ocasionalmente passam por cima da extremidade - que não se colocam estruturas sólidas imediatamente na zona de emergência.”

Essa estrutura de betão continha as antenas do sistema de aterragem, que são utilizadas para guiar o avião para a pista durante a noite ou com mau tempo.

Normalmente, essas antenas ficam presas no chão, diz ele - o que significa que a tragédia poderia ter sido evitada.

As autoridades afirmaram que vão analisar se as antenas do sistema de aterragem do aeroporto deveriam ter sido revestidas com materiais mais leves que se partissem mais facilmente com o impacto.

Foram encontradas estruturas de betão semelhantes noutros aeroportos nacionais, bem como nos Estados Unidos, em Espanha e na África do Sul, informaram as autoridades.

O avião operado pela companhia aérea sul-coreana Jeju Air derrapou na pista do Aeroporto Internacional de Muan, embateu numa vedação de betão e transformou-se numa bola de fogo. Com exceção de duas das 181 pessoas que se encontravam a bordo, todas morreram.

O avião realizou 13 voos em 48 horas antes de se despenhar. As autoridades sul-coreanas afirmaram na segunda-feira que vão efetuar inspeções de segurança em todos os aviões Boeing 737-800 operados pelas companhias aéreas do país.

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhar Comentários Siga a Euronews no Google

Notícias relacionadas

Poderá uma "Air Scooter" sobrevoar o Canal da Mancha em segurança?

Consumidores europeus apoiam sanções do governo espanhol contra as companhias aéreas "low cost"

Polícia sul-coreana faz rusga nos escritórios da Jeju Air