Irão está pronto para manter conversações sobre o seu programa nuclear com o Ocidente

O Irão diz-se pronto a realizar novas conversações com os países ocidentais para discutir o seu programa nuclear e dissipar quaisquer preocupações.

Teerão deverá manter conversações com o Reino Unido, a Alemanha e a França em 13 e 14 de janeiro, na cidade suíça de Genebra. O programa nuclear altamente controverso do Irão está na ordem do dia dessas conversações, bem como várias outras questões.

"Estas conversações (referindo-se às conversações entre o Irão e o Reino Unido, a Alemanha e a França) terão lugar na próxima semana, penso que a 13 e 14 de janeiro, em Genebra. É a continuação das conversações que tivemos em dezembro com os três países europeus e o representante da política externa da UE. Será discutido um vasto leque de tópicos, incluindo questões regionais, laços bilaterais com a UE e a questão nuclear", disse Esmail Baghaei, porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, durante um briefing regular aos meios de comunicação social.

Na segunda-feira, o Presidente francês Emmanuel Macron afirmou que o processo de enriquecimento de urânio de Teerão está "a aproximar-se de um ponto de não retorno". O líder francês avisou os parceiros europeus no acordo nuclear de 2015 com o Irão, para considerarem a reimposição de sanções se não forem alcançados progressos.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão apelou a Paris para que reveja a sua abordagem, que classificou de "pouco construtiva", antes das novas conversações.

"As afirmações falsas de um governo que se recusou a cumprir as suas obrigações no âmbito do acordo nuclear e que desempenhou um papel importante na aquisição de armas nucleares por Israel são enganosas e projectivas", afirmou Esmail Baghaei num post no X, antigo Twitter.

O Presidente eleito dos EUA, Donald Trump, que tomará posse a 20 de janeiro, retirou unilateralmente os Estados Unidos do acordo nuclear com o Irão e reimpôs sanções em 2018, durante o seu primeiro mandato.

As suas políticas destinadas a exercer "pressão máxima" sobre Teerão causaram danos significativos à economia iraniana. O rial iraniano, a moeda nacional, registou uma forte depreciação do seu valor durante a presidência de Trump.