Alegria dá lugar à consternação quando palestinianos de Gaza regressam às ruínas das suas casas

PUBLICIDADE

Os festejos que irromperam em Gaza na manhã de domingo, após a entrada em vigor do cessar-fogo entre Israel e o Hamas, rapidamente deram lugar à consternação, à medida que os palestinianos começam a regressar ao que resta das suas casas.

O acordo em três fases, celebrado após um ano de intensa mediação pelos EUA, Egito e Qatar, entrou em vigor às 10:15, menos uma em Lisboa, após um curto atraso e parte da primeira fase prevê a retirada das forças das FDI das áreas densamente povoadas, permitindo que milhares de palestinianos deslocados regressem a casa.

Palestinianos celebram o anúncio de um acordo de cessar-fogo entre o Hamas e Israel em Deir al-Balah, 15 de janeiro de 2025 Abdel Kareem Hana/Copyright 2025, The AP. All rights reserved

Mas, como muitos descobriram no domingo, muitas vezes não havia nada para onde regressar.

Após 15 meses dos mais intensos combates de sempre entre as FDI e o Hamas, vastas áreas de Gaza ficaram reduziadas escombros e foi essa a imagem que as pessoas tiveram quando regressaram à cidade de Khan Younis, no sul do país.

Os bombardeamentos israelitas e as operações terrestres transformaram bairros inteiros num terreno baldio repleto de escombros, com edifícios enegrecidos e montes de detritos que se estendem em todas as direcções.

Os peritos internacionais afirmam que Khan Younis é a cidade que sofreu a maior destruição de todos os colonatos de Gaza.

As forças israelitas retiraram-se da cidade no domingo, após uma feroz batalha de quatro meses contra o Hamas, a mais longa operação terrestre da guerra em Gaza.

Palestinianos deslocados deixam partes de Khan Younis enquanto regressam às suas casas em Rafah, no sul da Faixa de Gaza, domingo, 19 de janeiro de 2025 Jehad Alshrafi/Copyright 2025, The AP. All rights reserved

As principais estradas foram destruídas e as infraestruturas essenciais de água e eletricidade encontram-se em ruínas.

No norte da Faixa de Gaza registaram-se cenas semelhantes. Em Jabalya situa-se o maior campo de refugiados do território e a maior parte das estruturas foram arrasadas.

O campo foi palco de uma nova operação militar que teve início em outubro do ano passado, com as IDF a afirmarem que tinham reinvadido a área numa tentativa de desmantelar o que chamavam um "centro de comando e controlo" do Hamas que se tinha reagrupado ali.

Essa operação seguiu-se a uma caótica retirada de civis e deixou pelo menos 70% da área em ruínas, de acordo com funcionários palestinianos.

Palestinianos inspeccionam a destruição causada pela ofensiva aérea e terrestre israelita em Jabaliya, 19 de janeiro de 2025 Abed Hajjar/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Entretanto, os residentes que regressaram a Rafah encontraram destruição maciça em toda a cidade, que foi outrora um centro para as famílias deslocadas que fugiam dos bombardeamentos israelitas noutros locais do enclave palestiniano.

Alguns dizem ter encontrado restos humanos no meio dos escombros dos edifícios.

Marwan al-Hams, diretor do Hospital Abu Youssef Al-Najjar, agora destruído, disse que o sistema de saúde da cidade está "completamente fora de serviço".

"Precisamos de hospitais de campanha. Em Rafah, precisamos de pelo menos três hospitais. Na cidade de Gaza, precisamos de pelo menos cinco hospitais. Além disso, no norte da Faixa de Gaza, precisamos de três hospitais de campanha, para que o sistema de saúde possa começar a recuperar e, depois disso, se restaurarmos alguns hospitais, a maioria dos hospitais da Faixa de Gaza foi completamente destruída e precisa de ser reconstruída novamente", disse.

PUBLICIDADE

Palestinianos deslocados regressam a Rafah, 19 de janeiro de 2025 Mariam Dagga/Copyright 2025, The AP. All rights reserved

Mas, no meio da desilusão de regressar aos destroços, as notícias não eram más para todos.

"É a primeira vez que entro em Rafah pela estrada principal e esta é a minha casa na estrada principal. O meu coração estava a aguentar-se só para ver a minha casa de novo e, felizmente, encontrei-a intacta. Rezo para que Deus alivie os problemas de todas as pessoas. Estou sinceramente feliz, profundamente feliz", disse um repatriado.

O balanço da guerra tem sido imenso e começam agora a surgir novos pormenores sobre o seu alcance.

Mais de 46.000 palestinianos foram mortos, segundo o Ministério da Saúde de Gaza. O ataque de 7 de outubro de 2023, liderado pelo Hamas, ao sul de Israel, que desencadeou a guerra, matou mais de 1200 pessoas sendo que centenas de soldados israelitas morreram.

PUBLICIDADE

Palestinianos caminham pela destruição causada pela ofensiva aérea e terrestre israelita em Jabaliya, 19 de janeiro de 2025 Abed Hajjar/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Cerca de 90% da população de Gaza foi deslocada, muitas vezes várias vezes. As Nações Unidas afirmam que o sistema de saúde, a rede rodoviária e outras infraestruturas vitais foram gravemente danificadas.

A reconstrução, se o cessar-fogo chegar à sua terceira e última fase, levará vários anos. As principais questões sobre o futuro de Gaza, políticas e outras, continuam por resolver.

No seu relatório de avaliação provisória dos danos, publicado em março do ano passado, a União Europeia, as Nações Unidas e o Banco Mundial estimaram o custo da reconstrução das infra-estruturas críticas de Gaza em 17,9 mil milhões de euros.

Em outubro do ano passado, a Conferência das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento alertou para o facto de poderem ser necessários 350 anos para que a economia de Gaza regresse aos níveis anteriores à guerra, se o bloqueio israelita ao território se mantiver em vigor.