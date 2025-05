O que está em risco para os produtos Made in Italy se Trump impuser tarifas?

PUBLICIDADE

Os Estados Unidos são o maior mercado extracomunitário para as exportações italianas. De acordo com a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni, durante os dois primeiros anos desde a sua tomada de posse, estas cresceram mais de 15 mil milhões de euros. Mas o que poderia acontecer se os produtos Made in Italy fossem alvo das tarifas de Trump?

Colocámos a questão a Marco Simoni, diretor do Centro de Política Industrial da Universidade Luiss, em Roma, e que trabalhou anteriormente como conselheiro económico de dois primeiros-ministros italianos.

"Todos os anos, exportamos cerca de 70 mil milhões de euros de produtos para os Estados Unidos. É muito dinheiro e uma grande variedade de produtos. Por outro lado, compraríamos menos produtos americanos se a UE também impusesse tarifas sobre eles".

A par da indústria do mobiliário e da alimentação, as exportações de vinho estariam entre os principais setores afectados pelas tarifas de Trump, uma vez que os EUA continuam a ser o maior importador de vinhos italianos.

A Federvini, que representa mais de 2 mil empresas, sobretudo exportadoras de vinho e bebidas espirituosas, apelou para um abrandamento das tensões de modo a evitar uma guerra comercial em grande escala. Micaela Pallini é simultaneamente presidente da empresa familiar Pallini, líder mundial na produção de Limoncello italiano, e presidente da Federvini.

"Estamos a falar de cerca de 30% dos 2 mil milhões de euros de produtos exportados, pelo que podemos acabar por perder cerca de metade desse valor. É um risco real".

É bom que a Itália tenha uma relação privilegiada com os Estados Unidos, mas isso não terá qualquer efeito sobre os eventuais direitos aduaneiros, uma vez que estes seriam impostos aos produtos da UE e não a cada um dos países", explicou Simoni.

"A Itália, de facto, é um Estado-membro da UE", acrescentou Simoni, "o que significa que as negociações têm lugar entre os EUA e a União Europeia, e não com cada um dos Estados-membros". De acordo com o antigo conselheiro económico, poderá haver outra razão para Trump ameaçar impor tarifas.

"Trump pode querer algo em troca", disse Simoni. "Pode querer que a UE aumente as suas despesas militares para reforçar a sua capacidade de defesa ao longo das suas fronteiras, como no caso da Ucrânia. E pode querer obter condições favoráveis da UE, tanto legais como fiscais, para as empresas de alta tecnologia que o apoiaram", acrescenta.