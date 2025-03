UNIFIL à Euronews: "Os desenvolvimentos no sul do Líbano são preocupantes e há violações diárias por parte de Israel"

À luz da recente escalada de segurança na fronteira israelo-libanesa, o porta-voz da Força Interina das Nações Unidas no Líbano (UNIFIL), Andrea Tenente, manifestou, em entrevista à Euronews, profunda preocupação com a evolução da situação no terreno.

PUBLICIDADE

O que está a acontecer atualmente no sul do Líbano é "muito preocupante", disse Tenente, referindo que a UNIFIL tem vindo a monitorizar há meses uma escalada contínua de tensão, com violações diárias do lado israelita. "Hoje, pela primeira vez, estamos a assistir a disparos de foguetes ou de artilharia do lado libanês, o que é muito grave", afirmou.

Violações contínuas por parte de Israel

Mesmo depois de o cessar-fogo entre o Hezbollah e Israel ter entrado em vigor a 27 de novembro, a situação no sul não acalmou, disse Andrea Tenente, referindo que a região está a assistir a "violações diárias da Resolução 1701", incluindo a destruição de zonas do sul, ataques aéreos e a utilização intensiva de drones, o que está a pôr em risco a frágil trégua.

Desde o início do acordo até ontem à tarde, a UNIFIL registou mais de 1800 violações aéreas da Resolução 1701, mais de 650 violações da Linha Azul, a esmagadora maioria do lado israelita em direção ao Líbano, e cerca de 1200 actividades militares do exército do Estado hebreu a norte da referida linha.

A Linha Azul é uma linha de 120 quilómetros traçada pelas Nações Unidas após a retirada das forças israelitas do sul do Líbano, em 2000, com o objetivo de estabelecer uma fronteira que separa o Líbano de Israel e dos Montes Golã sírios ocupados. É proibido a qualquer parte atravessar esta linha por terra, mar ou ar, uma vez que tal constitui uma violação da Resolução 1701 do Conselho de Segurança das Nações Unidas. A UNIFIL controla esta linha e informa periodicamente o Conselho de Segurança sobre o grau de cumprimento da resolução.

A missão "não monitorizou as atividades militares do Hezbollah no sul do Líbano nos últimos meses", apesar de ter encontrado "esconderijos de armas e munições que foram comunicados ao exército libanês", disse o responsável pelas forças de paz naquele território, acrescentando que o que aconteceu esta manhã "tem de ser investigado".

A estabilidade só pode ser imposta se todas as partes estiverem empenhadas

O restabelecimento da estabilidade no sul do Líbano exige um verdadeiro empenhamento de todas as partes, afirmou Tenente: "Vemos um empenhamento das Forças de Libertação do Líbano e vemos uma vontade clara do novo governo libanês de restabelecer a estabilidade. "Mas só isso não é suficiente, precisamos de um verdadeiro compromisso de todas as partes para o conseguir".

Tenente sublinhou a necessidade de o exército israelita se retirar das posições que ainda ocupa no território libanês, como condição prévia para o regresso a uma cessação total das hostilidades e para o regresso seguro dos civis às suas zonas no sul.

Tenente apelou igualmente a todas as partes para que exerçam a máxima contenção, a fim de evitar um regresso à espiral de violência registada na região nos últimos 15 meses, salientando que "ninguém quer repetir esse cenário" e que a intervenção da comunidade internacional e da ONU é necessária para evitar uma nova escalada.

Coordenação estreita com o exército libanês

Tenente sublinhou a importância dos esforços da missão no apoio às Forças Armadas Libanesas (LAF), que se deslocaram para as zonas meridionais em cooperação com as autoridades libanesas e demonstraram um claro empenhamento na tentativa de restaurar a estabilidade.

A coordenação entre a UNIFIL e a LAF é "muito positiva", afirmou, salientando que o trabalho conjunto tem lugar numa base diária, particularmente em operações de redistribuição em áreas anteriormente sob o controlo do exército israelita, onde a missão ajudou a posicionar o exército e forneceu formação e apoio à criação de capacidades para permitir que as instituições estatais restabelecessem a sua autoridade no sul.

A FINUL apoia o exército libanês na sua reposicionamento no sul do Líbano. @UNIFIL_

Tenente sublinhou que a missão das forças de manutenção da paz continua a ser essencial, dada a fragilidade da situação e a importância de uma parte neutra que monitorize e apoie a estabilidade. As forças da UNIFIL realizam tarefas no terreno diariamente, disse ele, incluindo a reabertura de estradas, a prestação de assistência médica e humanitária, a participação na remoção de minas e engenhos por explodir e o trabalho através de canais de negociação com ambos os lados para reduzir as tensões e evitar uma escalada.

"Estamos fisicamente presentes no terreno, monitorizando, apoiando e trabalhando para garantir o cumprimento da resolução 1701, mas a sua aplicação efectiva só pode ser conseguida através do empenho das partes envolvidas", afirmou.