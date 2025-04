Papa Francisco morreu de AVC e subsequente paragem cardíaca, afirma o Vaticano

De Euronews

O Vaticano confirmou que o Papa Francisco morreu na segunda-feira, vítima de um acidente vascular cerebral (AVC) e de uma consequente paragem cardíaca irreversível.

De acordo com certidão de óbitodo Papa, assinada pelo diretor do departamento de saúde e higiene da Cidade do Vaticano, Andrea Arcangeli, Francisco sofreu um AVC que conduziu a um coma e a um "colapso cardiovascular irreversível".

O Sumo Pontífice pediu para ser sepultado na Basílica de Santa Maria Maior, onde se encontra o ícone favorito de Francisco, a Virgem Maria, de quem era particularmente devoto. Não foi ainda anunciada qualquer data para o funeral.

A morte do Santo Padre, de 88 anos, foi comunicada esta manhã, pelo Vaticano.

"Às 7h35 desta manhã, o bispo de Roma, Francisco, regressou à casa do Pai. Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e da sua Igreja", anunciou o cardeal Kevin Farrell, camerlengo do Vaticano.

"Ensinou-nos a viver os valores do Evangelho com fidelidade, coragem e amor universal, especialmente pelos mais pobres e marginalizados. Com imensa gratidão pelo seu exemplo de verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, entregamos a alma do Papa Francisco ao amor infinito e misericordioso de Deus, Uno e Trino".

Além das causas da morte, a certidão de óbito revela também as condições pré-existentes do Papa, nomeadamente o episódio "de insuficiência respiratória aguda em pneumonia multimicrobiana bilateral" que o levou a passar cinco semanas internado num hospital em Roma, em estado crítico. Ainda assim, regressou ao Vaticano e às suas tarefas mais leves no final de março passado.

De recordar que o Papa Francisco estaria em maior risco de sofrer de doenças pulmonares, uma vez que lhe foi retirado o lobo superior do pulmão direito quando era jovem.

Além disso, Francisco sofria de outros problemas de saúde nomeadamente bronquites, hipertensão arterial e diabetes tipo II.

A escolha do próximo Papa decorrerá num conclave que terá início em data ainda a anunciar.