Milhares de pessoas manifestaram-se contra o governo em Budapeste

Um grupo de civis, liderado pelo publicitário Róbert Puzsér, anunciou resistência civil contra o governo de Orbán e a "lei da Transparência", na terça-feira à noite.

A Praça Kossuth encheu-se de uma multidão de dezenas de milhares de pessoas para uma manifestação de três horas. Ao palco subiram mais de vinte pessoas na sua maioria artistas, formadores de opinião e jornalistas.

"O meu filho mais novo tem a mesma idade da NER. Foram concebidos juntos, mas o meu filho tem futuro!", disse o jornalista István Dévényi no palco, ao que o público respondeu com uma salva de palmas.

Róbert Puzsér, o principal organizador, afirmou que a catástrofe nacional da anexação da Hungria a Leste deve ser evitada.

O novo projeto de lei significa que, se uma ONG ou um jornal independente húngaro for incluído na lista do governo, não poderá cobrar 1% do imposto sobre o rendimento das pessoas singulares a título de donativo e terá de pedir a todos os seus apoiantes e donativos que declarem que o dinheiro não veio do estrangeiro. A organização ou o jornal incluído na lista será multado em vinte e cinco vezes o montante do donativo aceite.

Multidão mais zangada do que em anteriores manifestações

No dia da manifestação, estava previsto que o Parlamento votasse no projeto de lei da Transparência, que estigmatizaria e excluiria financeiramente as ONG e os meios de comunicação social.

No entanto, na semana passada, soube-se que o debate parlamentar sobre a proposta seria adiado para o outono. Muitos manifestantes especularam sobre a razão do adiamento.

"Ultimamente, têm sido queimados por coisas e a multidão foi suficiente para os assustar", disse um manifestante, enquanto outro se mostrou menos otimista.

"Infelizmente, o que eu vejo é que agora eles podem fazer praticamente tudo, não há consequências. Não reagem a nada e fingem que está tudo bem. Por isso, não sei qual será o momento em que conseguirão sair do poder. Mas espero que o façam."

Já um terceiro participante mostrou-se com mais dúvidas. "Penso que estão a estudar tácticas, mas quem sabe? Nos últimos 15 anos não deram sinais de se preocuparem com o facto de 10 a 20 mil pessoas saírem à rua para protestar contra eles."

Têm sido muitas as manifestações contra o governo, em Budapeste e noutras cidades como as que aconteceram contra a lei que permitiu a proibição da Marcha do Orgulho.

O projeto de lei, que foi apelidado de "transparência", intensificou a indignação e de todos os protestos registados nos últimos meses, este foi talvez o que teve maior adesão.