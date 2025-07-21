O Sudão está mergulhado numa guerra civil desde abril de 2023, com a luta pelo poder entre o exército e as RSF a provocar uma crise humanitária quase generalizada.
Centenas de pessoas deslocadas, devido aos combates no Sudão, reuniram-se na estação central de comboios do Cairo, na segunda-feira, para iniciar uma viagem gratuita de regresso a casa.
O governo egípcio está a financiar viagens de comboio para Cartum, a capital do Sudão, que foi recentemente recapturada pelas Forças Armadas Sudanesas do seu rival, as Forças de Apoio Rápido (RSF) paramilitares.
O Sudão está mergulhado numa guerra civil desde abril de 2023, com a luta pelo poder entre o exército e as RSF que já provocou a morte de mais de 40 mil pessoas. Mais de 7 milhões de pessoas foram deslocadas internamente, uma vez que a guerra tomou conta de grande parte do país.
O Egito acolhe o maior número de refugiados sudaneses da guerra, com mais de 1,5 milhões de pessoas que fugiram para norte, atravessando a fronteira.
As RSF tomaram o controlo de Cartum, capital do Sudão, no início dos combates, em 2023, e manteve a capital até o governo declarar a sua recaptura total em 20 de maio.
Cartum foi em grande parte destruída, incluindo o palácio presidencial e o aeroporto, mas está a renascer lentamente à medida que os habitantes regressam e os mercados reabrem. A eletricidade e os serviços básicos ainda não estão totalmente operacionais em toda a cidade.
A viagem do Cairo a Cartum são cerca de 2.080 quilómetros e inclui uma viagem de comboio de cerca de 12 horas até à cidade de Assuão, no sul do Egito, onde os passageiros trocam de ferries e autocarros para entrar no Sudão.
Na segunda-feira, as pessoas enchiam o comboio com as suas vidas guardadas em pequenas malas.
Alguns choravam com "emoções avassaladoras", incluindo tristeza e alegria por deixarem o Egito e regressarem a casa, disse o jornalista sudanês Asem al-Taieb, um dos viajantes do comboio.
"Estou feliz porque finalmente vou regressar à minha família e aos meus filhos", disse Awatef al Hassan, originária de Omdurman, que regressa com a filha.
Crise humanitária
O diretor da agência da ONU para as crianças, a UNICEF, afirmou anteriormente que o conflito no Sudão criou a maior crise humanitária do mundo.
As Nações Unidas e outras agências de ajuda humanitária tinham anteriormente avançado com o número de 20 mil mortes confirmadas, mas alguns funcionários dizem que o número de mortos pode chegar ao 150 mil.
Milhões de pessoas foram forçadas a abandonar as suas casas e a fome está a varrer partes do país.
Anos de instabilidade
O Sudão, uma nação no nordeste de África, tem estado instável desde que uma revolta popular forçou a remoção do presidente autocrático de longa data, Omar al-Bashir, em 2019.
Uma transição de curta duração para a democracia descarrilou quando o chefe do exército, general Abdel-Fattah Burhan, e o chefe do RSF, general Mohammed Hamdan Dagalo, também conhecido como Hemedti, se uniram para liderar um golpe militar, em 2021.
Em 2023, as forças armadas começaram a combater-se mutuamente para tomar o poder.
Desde o início da guerra, tanto os militares como as RSF têm enfrentado alegações de abusos dos direitos humanos, com ambas as partes a negarem as alegações.