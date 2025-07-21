Centenas de pessoas deslocadas, devido aos combates no Sudão, reuniram-se na estação central de comboios do Cairo, na segunda-feira, para iniciar uma viagem gratuita de regresso a casa.

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O governo egípcio está a financiar viagens de comboio para Cartum, a capital do Sudão, que foi recentemente recapturada pelas Forças Armadas Sudanesas do seu rival, as Forças de Apoio Rápido (RSF) paramilitares.

O Sudão está mergulhado numa guerra civil desde abril de 2023, com a luta pelo poder entre o exército e as RSF que já provocou a morte de mais de 40 mil pessoas. Mais de 7 milhões de pessoas foram deslocadas internamente, uma vez que a guerra tomou conta de grande parte do país.

O Egito acolhe o maior número de refugiados sudaneses da guerra, com mais de 1,5 milhões de pessoas que fugiram para norte, atravessando a fronteira.

Sudaneses que foram expulsos das suas casas festejam ao entrarem no comboio para Assuão na estação ferroviária de Ramsés, no Cairo, a 21 de julho de 2025 AP Photo

As RSF tomaram o controlo de Cartum, capital do Sudão, no início dos combates, em 2023, e manteve a capital até o governo declarar a sua recaptura total em 20 de maio.

Cartum foi em grande parte destruída, incluindo o palácio presidencial e o aeroporto, mas está a renascer lentamente à medida que os habitantes regressam e os mercados reabrem. A eletricidade e os serviços básicos ainda não estão totalmente operacionais em toda a cidade.

A viagem do Cairo a Cartum são cerca de 2.080 quilómetros e inclui uma viagem de comboio de cerca de 12 horas até à cidade de Assuão, no sul do Egito, onde os passageiros trocam de ferries e autocarros para entrar no Sudão.

Na segunda-feira, as pessoas enchiam o comboio com as suas vidas guardadas em pequenas malas.

Alguns choravam com "emoções avassaladoras", incluindo tristeza e alegria por deixarem o Egito e regressarem a casa, disse o jornalista sudanês Asem al-Taieb, um dos viajantes do comboio.

"Estou feliz porque finalmente vou regressar à minha família e aos meus filhos", disse Awatef al Hassan, originária de Omdurman, que regressa com a filha.

Crise humanitária

O diretor da agência da ONU para as crianças, a UNICEF, afirmou anteriormente que o conflito no Sudão criou a maior crise humanitária do mundo.

As Nações Unidas e outras agências de ajuda humanitária tinham anteriormente avançado com o número de 20 mil mortes confirmadas, mas alguns funcionários dizem que o número de mortos pode chegar ao 150 mil.

Milhões de pessoas foram forçadas a abandonar as suas casas e a fome está a varrer partes do país.

Os residentes locais aplaudem quando os soldados chegam ao mercado de Allafah, numa zona recentemente recapturada pelo exército às RSF, a sul de Cartum, 27 de março de 2025 AP

Anos de instabilidade

O Sudão, uma nação no nordeste de África, tem estado instável desde que uma revolta popular forçou a remoção do presidente autocrático de longa data, Omar al-Bashir, em 2019.

Uma transição de curta duração para a democracia descarrilou quando o chefe do exército, general Abdel-Fattah Burhan, e o chefe do RSF, general Mohammed Hamdan Dagalo, também conhecido como Hemedti, se uniram para liderar um golpe militar, em 2021.

Em 2023, as forças armadas começaram a combater-se mutuamente para tomar o poder.

Desde o início da guerra, tanto os militares como as RSF têm enfrentado alegações de abusos dos direitos humanos, com ambas as partes a negarem as alegações.