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Incêndios em Chipre ganham dimensão e ameaçam população

IMAGEM DE ARQUIVO
IMAGEM DE ARQUIVO Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Ioannis Giagkinis
Publicado a Últimas notícias
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Meios aéreos e terrestres de todo o país estão a ajudar no combate aos fogos que se alastram em diferentes regiões do país. Onda de calor que atinge Chipre não ajuda no controlo das chamas.

A comunidade de Mallias, no distrito de Limassol, e na comunidade de Agia Varvara, em Pafos estão em alerta máximo devido aos grandes incêndios que lavram nestas duas regiões em Chipre.

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Em Limassol foram evacuadas duas aldeias. O ministro da Justiça, Marios Hartsiotis, encontra-se no local, bem como o Comandante dos Bombeiros, Nikos Longinos.

O Serviço de Bombeiros está a implementar o plano "Icarus Two" e o seu trabalho está a ser assistido por dez carros de bombeiros e 6 aeronaves, com meios e operacionais a serem mobilizados de várias províncias para ajudar no combate às chamas.

Com a ajuda da Defesa Civil e da Polícia, os bombeiros têm estado a retirar civis das suas casas. As chamas já danificaram carros e habitações nas zonas mais próximas do incêndio. Algumas estradas tiveram de ser cortadas ao trânsito.

Incêndio em Pafos

A Defesa Civil está a retirar a comunidade de Agia Varvara, em Pafos, devido a um novo incêndio que deflagrou na zona de Agia Marinouda.

Segundo o porta-voz dos bombeiros, Andreas Kettis, o incêndio deflagrou num campo de betão de Agia Marinoura e, devido aos fortes ventos que sopram na zona, propagou-se para o exterior.

Foi solicitada a ajuda de dois aviões para o teatro de operações. Cinco carros de combate a incêndios tripulados do Serviço de Bombeiros estão também a operar no local.

Calor afeta o território

Os incêndios acontecem numa altura em que o país enfrenta uma onda de calor, com o mercúrio a atingir o vermelho e o risco de stress térmico a aumentar significativamente.

Prevê-se que amanhã (quinta-feira, 24/7) seja o dia mais quente do ano, com temperaturas a atingir os 45 graus Celsius e a manterem-se elevadas até segunda-feira.

O Ministério da Saúde apela ao público para que tome as medidas necessárias para se proteger da vaga de calor e salienta que é necessária uma atenção especial para os grupos vulneráveis da população, como bebés e crianças pequenas, idosos, grávidas e pessoas com doenças crónicas.

As autoridades de saúde pem ao público para que evite a exposição direta ao sol, especialmente ao meio-dia, use um chapéu e óculos e beba muita água.

Rede elétrica posta à prova

O sistema elétrico está a ser severamente testado, uma vez que a procura tem atingido o vermelho nas últimas 24 horas, numa altura em que a margem operacional é baixa.

A porta-voz do Operador do Sistema de Transmissão, Hara Kouziappa, referiu à RIK que, atualmente, a capacidade máxima de produção convencional é de 1122 megawatts, enquanto se prevê que a procura durante as horas do meio-dia atinja os 1200 megawatts.

Kouziappa explica que, pelo menos durante o dia, mais de metade da procura é satisfeita por fontes de energia renováveis. O problema agrava-se entre as 18h00 e as 21h00, uma vez que a procura se mantém elevada e é quase totalmente satisfeita pela produção convencional.

A porta-voz exortou os consumidores a evitarem o uso desnecessário de energia para evitar cortes rotativos.

De 1 de junho a 30 de setembro, é proibida a utilização de ferramentas e máquinas perigosas a uma distância inferior a dois quilómetros das zonas florestais.

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